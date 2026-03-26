시사 전체기사 [속보] 이스라엘 “이란 혁명수비대 해군 사령관 살해” 입력:2026-03-26 17:48 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 지난달 28일(현지 시간) 이란 수도 테헤란에서 검은 연기가 치솟고 있다. AP뉴시스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 靑 비서관급 이상 다주택자, 김현지 등 15명… 李 재산 19억 늘어 2 [단독] 홍 중사, 사망 전날도 24시간 연속 근무… 유족 “국가 배상 청구” 3 [단독] “이젠 힘듭니다”… 주말에도 30시간 극한 근무 ‘홍 중사의 비극’ 4 ‘그알 보고 尹 뽑았다’ 캡처 첨부한 李대통령 “선거방해” 5 [단독] 대법원 판결을 ‘쿠데타’ 규정한 與… 조희대 탄핵안 파장 해당분야별 기사 더보기 1 수십억 집 어떻게들 사나 했더니… ‘사업자대출’ 꼼수였네요 2 중동 전쟁 한복판 직원들에 이재용 ‘500만원 격려 선물’ 쐈다 3 “삼전 주식 판 1.2조 얻다 써?” 삼성생명의 ‘맹탕’ 밸류 업 공시 4 [단독] “4월부턴 대전 가세요”… 느닷없는 지방발령 ‘잡음’ 5 [금융뒷담] “너무 갔다” 비판에도 코스피 7500 픽한 KB證 해당분야별 기사 더보기 1 ‘번호표 뽑고 긴 줄’ 2시간 만에 동난 물품… 오픈런·비양심 ‘과제’ 2 “언제 줄지, 얼마를 받을지 모르는데… 누가 주문하겠어요” 3 체포된 ‘마약왕’ 박왕열의 첫 요구 “수갑 좀 풀어달라” 4 티눈치료로 7억 타고 6억 더…대법 “그래도 계약은 유효" 5 시도청장부터 경정까지, 줄줄이 막힌 경찰 인사 해당분야별 기사 더보기 1 이란, 美 ‘15개 종전안’ 거부 vs 백악관 “패배 불인정시 더 큰 타격” 2 美 “지옥 열릴 것” 협상 압박에도…이란, 하르그섬에 지뢰 설치하며 공격 대비 3 美대륙 관심 끈 ‘트럼프와 셀카 미 여군’ 알고보니… 4 日나라현 “집 나간 사슴 안 받는다… 천연기념물 박탈” 5 “러시아, 이란에 일회용 공격 드론 전달 중”…이란전쟁 변수되나 해당분야별 기사 더보기 1 ‘SNL 코리아’ 새 시즌… 이번엔 누가 스타로 뜰까 2 “‘방탄도 갔네’란 말 안 들어야… 왕관 무겁고 겁나” 고민 담긴 다큐 3 마블 구원투수는 ‘스파이더맨’과 ‘닥터 둠’ 4 무너진 마블, 거미줄 쏘며 다시 일어설까…스파이더맨 신작 주목 5 ‘BTS 광화문 공연’ 전세계 1840만명 봤다…넷플 주간 1위 해당분야별 기사 더보기 1 “차가 운전해도 사람 책임”… 자율주행차 시대 ‘보험의 역설’ 2 화사한 꽃·메이플스토리… 즐겨 봄 3 “일식도, 한식도 아닌 한국에만 있는, 일본 요리 만들겠다” 4 서울의 봄은 교향악과 실내악의 향연 5 쇼팽·드보르작·라흐마니노프…낭만주의 걸작 한 무대 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘김건희 목걸이 공여’ 이봉관 “‘친문 기업’ 오해에 보험용” 기름값 폭등에 ‘주4일제·재택’…아시아 에너지 비상 장동혁, 주택 6채 중 4채 처분…“공동명의 집, 무상 증여” 체포된 ‘마약왕’ 박왕열의 첫 요구 “수갑 좀 풀어달라” ‘납 최대 549배’ 알리·테무·쉬인 어린이용품서 발암 물질 검출 靑 비서관급 이상 다주택자, 김현지 등 15명… 李 재산 19억 늘어 동덕여대 ‘래커칠 시위’ 11명 무더기 기소 “언제 줄지, 얼마를 받을지 모르는데… 누가 주문하겠어요” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요