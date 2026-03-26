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[속보] 이스라엘 “이란 혁명수비대 해군 사령관 살해”

입력:2026-03-26 17:48
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지난달 28일(현지 시간) 이란 수도 테헤란에서 검은 연기가 치솟고 있다. AP뉴시스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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