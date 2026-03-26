산림청, 26일 오후 4시부로 전국 산불 위기경보 ‘경계’로 격상
산림청이 26일 오후 4시부로 전국에 산불 재난 국가위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’ 단계로 상향했다.
현재 호남을 제외한 전국 대부분 지역에 건조 특보가 발효 중이고, 기온 상승으로 산불 위험도가 더 높아져 위기경보를 상향했다고 산림청은 설명했다.
실제로 지난 19~25일 일주일간 전국 각지에서 총 36건의 산불이 발생했다. 개화시기를 맞아 입산객·상춘객이 증가하면 산불 발생 위험도가 더 높아질 전망이다.
위기경보 상향에 따라 전국 산림재난방지기관은 공무원 6분의 1 이상을 비상대기 시키고, 산불 발생 취약 지역에 감시 인력을 증원하는 등 산불 대비태세를 강화할 계획이다.
각 지자체도 ‘지역재난안전대책본부’를 가동하며 산불에 신속하게 대응할 계획이다.
금시훈 산림청 산불방지과장은 “통계적으로 3월 말은 산불 위험이 가장 높은 시기다. 지난해 영남권 초대형 산불도 3월 말에 발생했다”며 “상황의 엄중함을 인식해주시고 산림 및 인접지역에서의 흡연, 불법소각 등 위법 행위를 삼가주시기 바란다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사