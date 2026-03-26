산림청, 26일 오후 4시부로 전국 산불 위기경보 ‘경계’로 격상

경남 밀양시에서 발생한 산불을 진화 중인 산불재난특수진화대원들. 산림청 제공

현재 호남을 제외한 전국 대부분 지역에 건조 특보가 발효 중이고, 기온 상승으로 산불 위험도가 더 높아져 위기경보를 상향했다고 산림청은 설명했다.

실제로 지난 19~25일 일주일간 전국 각지에서 총 36건의 산불이 발생했다. 개화시기를 맞아 입산객·상춘객이 증가하면 산불 발생 위험도가 더 높아질 전망이다.

각 지자체도 ‘지역재난안전대책본부’를 가동하며 산불에 신속하게 대응할 계획이다.