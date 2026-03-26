中 ‘현대전 게임체인저’ 드론 요격용 레이저 신무기 2종 공개
중국이 현대전의 게임체인저로 떠오른 드론 요격용 신무기 2종을 공개했다. 저렴하게 제작해 손쉽게 조종할 수 있는 드론은 우크라이나전쟁에 이어 이란전쟁에서도 ‘벌떼 작전’을 통해 위력을 발휘하고 있다.
중국중앙TV(CCTV)는 25일 군사채널을 통해 새로 개발한 드론 요격용 레이저 무기 ‘광젠(光箭) 11-E’와 ‘광젠 21-A’를 공개했다. 두 모델 모두 위상 배열 레이더와 적외선 정찰 시스템을 탑재했고 ‘유선+무선’ 이중 연결 방식을 채택해 실시간 정보 공유가 가능하다. 광젠은 ‘빛의 화살’이라는 뜻이다.
방송은 광젠 11-E가 전통적인 레이더의 사각지대인 50~80m의 저고도로 침투하는 드론을 포착해 격추하는 영상을 공개했다. 광젠 11-A는 다중 모드 복합 말단 간섭 시스템으로 펄스 레이저를 이용해 드론에 내장된 정찰·관측시스템을 무력화한다.
광젠 21-A는 강력한 레이저를 발사해 수㎞ 거리에 있는 드론도 파괴한다. 고밀도 에너지 빔이 외피를 뚫고 들어가 내부 회로나 동력 시스템을 파괴하는 방식으로 작동한다. 주 타깃은 우크라이나전쟁에서 위력을 발휘한 광섬유 드론이다. 이 드론은 광섬유를 통해 원거리에 있는 조종사에게 데이터와 영상을 보내고 조종을 받는다. 펄스 레이저나 전자파로 무력화하기 어렵기 때문에 요격하려면 직접 타격이 필요하다. 광젠 21-A는 이동하면서도 드론을 요격할 수 있어 정지한 상태보다 적을 공격을 피하기 쉽다.
중국항공공업그룹 저우수이량 엔지니어는 “새로 개발한 레이저 무기 2종은 다양한 탐지와 지능형 인식을 통해 자동으로 타격 화력을 배분할 수 있고 반응속도와 전장환경 적응능력이 탁월하다”면서 “스프트웨어와 하드웨어가 결합돼 협동 작전을 수행할 수 있고 조기경보탐지 시스템과 연동하면 발견 즉시 파괴가 가능하다”고 CCTV에 말했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사