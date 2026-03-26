새 평가원장에 교육부 출신 김문희 교수, 6월 모평 첫 시험대

김 신임 원장은 행정고시 38회로 교육부에서 잔뼈가 굵은 인물이다. 교육부에서 대변인, 기획조정실장 등 주요 보직을 거쳤다. 지방시대위원회 인재양성 전문위원회 위원, 국정기획위원회 사회2분과 자문위원 등도 역임했다.

대학수학능력시험을 주관하는 한국교육과정평가원 원장에 김문희 한경국립대 산학협력단 교수가 선임됐다. 지난해 수능 난이도 조절 실패에 책임을 지고 오승걸 전 원장이 사임한지 106일 만이다.국무총리 산하 경제·인문사회연구회는 26일 제387차 이사회를 열고 제14대 평가원 원장으로 김 교수를 선임했다.임기는 2029년 3월 29일까지 3년이다. 김 신임 원장의 당면 과제로는 오는 11월 치러지는 2027학년도 수능 난이도 안정화가 꼽힌다. 오는 6월 평가원 주관 모의평가가 첫 시험대가 될 전망이다.이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지