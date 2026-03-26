개구리소년 사건 35주기 추도식 “지속적 관심 필요”
‘개구리소년 사건’ 35주기를 맞아 26일 대구에서 지속적인 관심을 촉구하는 추도식이 열렸다.
이 사건은 지역 초등학생 5명이 1991년 3월 26일 도롱뇽알을 줍기 위해 집을 나섰다가 2002년 9월 26일 와룡산 세방골에서 유골로 발견된 사건이다. 2006년 3월 25일 공소시효가 만료돼 영구미제로 남았다가 2019년 대구경찰청이 재수사에 착수해 7년째 수사가 이어지고 있다.
전국미아·실종가족찾기시민의모임 등에 따르면 추도식은 이날 오전 대구 달서구 와룡산 선원공원에서 진행됐다. 유족, 달서구청 관계자, 주민 등 40여명이 참석했다.
나주봉 시민의모임 회장은 “진상규명위원회 설치와 대통령 면담 요청이 이뤄질 수 있도록 관심을 모아달라”고 호소했다. 유족 측은 추모관 건립, 사건 관련 수사 자료 공개 등을 요구했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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