2연패 도전 외친 염경엽, 우승 준비 끝났다는 박진만…KBO리그 개막
프로야구의 새 시즌이 돌아왔다. 지난해 통합우승을 거둔 염경엽 LG 트윈스 감독은 2연패를 향한 욕심을 숨기지 않았다. LG의 대항마로 떠오른 삼성 라이온즈의 박진만 감독은 “우승할 준비가 끝났다”며 자신감을 보였다.
염 감독은 26일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO리그 개막 미디어데이에서 “기본기 중심의 훈련으로 스프링캠프를 열심히 준비했다. 2연패를 달성하고 잠실야구장의 마지막 시즌을 완성하겠다”고 출사표를 던졌다. LG와 두산 베어스가 홈으로 사용하는 잠실구장은 올 시즌이 끝난 뒤 리모델링을 위해 철거된다. LG는 2015년과 2016년 우승한 두산 이후 10년 만에 한국시리즈 2연패에 도전한다.
삼성은 기존 강타선에 리그 ‘맏형’ 최형우의 친정팀 복귀로 화력을 더했다. 상대적으로 힘에 부치는 마운드는 고민이다. 박 감독은 “지난해 신인 배찬승이 불펜에서 큰 힘이 된다면 우승까지 갈 것”이라며 “올해 우승을 계획하고 준비했다. 강한 집념을 갖고 시즌을 치르겠다”고 강조했다.
김경문 한화 이글스 감독은 ‘2등 징크스’ 탈출을 노린다. 한화는 지난 시즌 강력한 투수진을 앞세워 한국시리즈 준우승, 정규리그 2위 돌풍을 일으켰다. 김 감독은 “올해는 타자들이 초반에 힘을 내야 한다. 화끈한 공격력으로 시원한 야구를 보여드리겠다”며 “지난해 팬들과 함께 잘 싸우고도 2등을 해서 마음이 많이 아팠다. 올해는 끝까지 웃을 수 있는 우승팀이 되겠다”고 다짐했다.
나머지 구단도 일제히 포스트시즌 진출 이상의 목표를 밝혔다. 김태형 롯데 자이언츠 감독은 “작년과 올 초에 살다 살다 별일을 다 겪었다”며 “시범경기(1위)의 좋은 흐름을 잘 이어가서 가을야구를 하겠다”고 말했다. 지난해 전반기 3위였던 롯데는 후반기 12연패 늪에 빠지며 최종 7위에 그쳤다. 올 초에는 선수 4명이 스프링캠프 도중 불법 도박장에 출입해 물의를 빚었다.
2024년 우승 후 지난해 8위로 추락한 KIA 타이거즈도 재도약에 나선다. 이범호 감독은 “최근 2년간 영광과 좌절을 다 경험했다”며 “수비력과 불펜의 힘, 선수들의 간절함을 총동원하겠다”고 예고했다. 베테랑 투수 양현종은 “제가 나가는 게임에서 반드시 팀이 이기도록 하겠다”고 말했다.
리그 정상급 마무리로 거듭난 조병현(SSG 랜더스)은 “작년엔 직구로 승부했는데, 올해는 커브로 타자를 많이 잡겠다”고 했다. 두산 신임 사령탑 김원형 감독은 “팬들이 뭘 원하는지 잘 안다. 야구 잘하는 모습을 보여드리겠다”는 각오를 밝혔다. 3년 연속 꼴찌였던 키움 히어로즈는 최하위 탈출 목표를 세웠다.
28일 개막하는 KBO리그는 아시아쿼터제가 처음 도입됐다. 피치클락은 주자 유무에 따라 23초, 18초로 지난해보다 2초씩 단축됐다. 일반 배트와 다른 중심 설계로 볼링핀과 흡사한 형태를 띠는 ‘어뢰 배트’의 사용도 허용된다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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