공무원들의 연극 애정…“대구 소극장 살아나는 동력으로 연결”
대경대 김건표 교수, 대구시 공무원 대상 ‘연극과 드라마 감상의 조건’ 특강
연극평론가인 대경대 김건표 교수(연기예술과)가 26일 중구청 공무원교육원에서 대구시 공무원 50여명을 대상으로 ‘연극과 드라마 감상의 조건’이라는 주제로 특강을 했다.
이번 특강은 기초순수예술인 연극에 대해 관심이 높은 대구시 공무원들의 요청에 의해 이뤄졌으며 그리스 연극의 역사부터 한국연극의 현재와 연극감상에 필요한 요소를 쉽게 이해할 수 있도록 진행됐다.
김 교수는 “대구시 공무원들이 연극에 대한 애정이 많기 때문에 대명동 공연예술의 거리가 활기를 띠고 소극장들이 살아나는 동력이 되는 것”이라며 “6·3 전국지방선거 이후에도 대구시와 전국 지차제들이 연극에 더 많은 관심을 가져주길 바란다”고 말했다.
제43회 대구연극제는 다음 달 1일부터 5일까지 달서아트센터 와룡홀과 대구문화예술회관 비슬홀에서 개최되고 올해 대한민국연극제는 부산에서 개최된다.
대구=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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