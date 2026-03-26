공무원들의 연극 애정…“대구 소극장 살아나는 동력으로 연결”

대경대 김건표 교수, 대구시 공무원 대상 ‘연극과 드라마 감상의 조건’ 특강

김건표 교수가 26일 대구시 공무원들을 대상으로 특강을 하고 있다. 김건표 교수 제공

제43회 대구연극제는 다음 달 1일부터 5일까지 달서아트센터 와룡홀과 대구문화예술회관 비슬홀에서 개최되고 올해 대한민국연극제는 부산에서 개최된다.