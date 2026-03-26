[단독] ‘테러 검토’ 뭉갰던 국정원…‘김상민 보고서’는 알리바이 용도였나

김상민 전 검사가 지난해 9월 17일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

서울 내곡동에 위치한 국가정보원 모습. 국회사진기자단

국정원이 스스로 잘못해놓고 외부인에게 떠넘기기 위한, 자기들이 살기 위한 목적의 자료

”라고 반발했다.

테러방지법 등에 따르면 테러 여부 판단을 위해선 먼저 대테러합동조사팀을 꾸려 조사해야 하고, 이를 편성·운영할 권한은 국정원장에게 있다.

2024년 1월 2일 부산 가덕도 신공항 부지를 방문한 이재명 당시 더불어민주당 대표를 흉기로 공격한 피의자 김모씨가 현장에서 경찰에 체포되고 있다. 바른소리 TV 유튜브 캡처.