검찰, 생후 4개월 ‘해든이’ 살해한 친모에 무기징역 구형
학대 방임 남편엔 징역 10년
법원 앞서 엄벌 촉구 집회도
“법정 최고형 처해야”…눈물
검찰이 생후 4개월 된 아들을 학대해 숨지게 한 이른바 ‘해든이 사건’ 친모에 대해 무기징역을 구형했다.
광주지검 순천지청은 26일 오후 광주지법 순천지원 형사1부(재판장 김용규) 심리로 열린 결심공판에서 아동학대살해 등 혐의로 구속 기소된 해든이(가명) 친모 30대 A씨에 대해 무기징역을 구형했다.
검찰은 A씨의 학대 사실을 알고도 이를 방조해온 남편 B씨에 대해선 징역 10년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.
A씨는 지난해 10월 22일 오전 11시43분쯤 전남 여수시 자택에서 생후 4개월 된 아들을 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 학대 사실을 알고도 이를 방임하고, 사건 참고인을 협박한 혐의(아동복지법 위반 등)로 함께 재판에 넘겨졌다.
이 사건은 SBS ‘그것이 앞고싶다’를 통해 학대 장면이 담긴 홈캠 영상이 공개되면서 국민적 공분을 샀다. 숨진 해든이는 23곳이 골절된 것으로 드러났다. 검찰이 공개한 홈캠 영상에는 A씨가 해든이를 들어올려 내던지거나, 얼굴을 밟는 등의 학대 장면이 고스란히 담겼다.
검찰은 이번 사건과 관련 은밀하게 이뤄져 증거 확보가 쉽지 않은 아동학대범죄의 특수성을 감안해 수사 초기단계에서부터 검사가 경찰에 핵심 증거인 홈캠 영상을 확보할 수 있도록 요청하는 등 긴밀히 협력했다고 밝혔다. 또 사건 송치 이후 주거지 압수수색을 통해 홈캠을 추가 확보해 이를 다각적으로 분석하는 등 직접 보완수사를 통해 살해 고의를 입증, 당초 아동학대치사 혐의로 송치된 A씨를 아동학대살해로 기소했다고 설명했다.
이날 재판을 앞두고 법원 앞에서는 A씨 부부의 엄벌을 촉구하는 집회도 열렸다. 법원 앞은 해든이를 추모하는 근조화환 100여개가 늘어서기도 했다.
전국 각지에서 모인 평범한 엄마·아빠라고 밝힌 ‘아동학대 엄중 처벌을 촉구하는 모임’은 광주지법 순천지원 앞에서 기자회견을 열고 “단 133일을 살다 세상을 떠난 해든이를 위해 이 자리에 섰다. 지켜주지 못한 책임을 묻기 위해, 반드시 책임지게 하기 위해 여기 섰다”며 눈물을 훔쳤다.
이어 “어제 대구에서 생후 42일 된 아이를 때려 숨지게 한 아버지는 고작 징역 13년을 선고받았다”면서 “아동학대, 살인, 유기 등 범죄에도 누군가가 끝까지 지켜보지 않으면 감형과 정상 참작이라는 이름으로 솜방망이 처벌을 받고 다시 사회로 돌아온다”고 지적했다.
A씨에 대한 선고 공판은 오는 4월 23일 오후 2시 광주지법 순천지원 형사중법정에서 열린다.
순천=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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