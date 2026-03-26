김포 한강 철책 54년 만에 철거…2027년 시민 품으로
신곡수중보~일산대교 철책 제거 합의
김병수 시장 “한강 둔치 시민 일상으로”
경기 김포시가 신곡수중보부터 일산대교 남단까지 한강변 철책을 철거하기로 군과 합의하며, 54년간 막혀 있던 한강 둔치를 2027년부터 개방할 전망이다.
김포시는 26일 육군 제2291부대와 한강변 경계철책 철거 구간에 대한 수정 합의각서를 체결했다고 밝혔다.
이번 합의로 기존 백마도(김포대교) 구간에 이어 신곡수중보부터 일산대교까지 철거 범위가 확대되면서, 해당 구간 전반의 철책 제거가 현실화됐다.
이번 조치는 수도권에서 유일하게 한강 고수부지 접근이 차단됐던 김포가 한강 활용 기반을 확보했다는 점에서 의미가 크다.
특히 대상 구간은 대규모 주거단지와 인접해 시민 이용 수요가 높고, 한강변 개발사업과도 연계돼 향후 수변공간 활성화의 핵심 축이 될 것으로 평가된다.
한강 철책은 1972년 설치된 이후 군사적 목적의 경계시설로 기능해 왔지만, 동시에 시민 접근을 제한하는 물리적 장벽으로 작용해 왔다.
김포시는 2008년 군과 최초 합의를 체결하며 철거를 추진했으나, 경계 장비 성능 문제로 사업이 중단됐고 이후 소송까지 이어지며 장기간 답보 상태에 머물렀다.
이후 시와 군은 변화된 작전 환경과 장비 성능 개선을 반영한 새로운 경계체계를 검토해 왔으며, 기존 장비를 대체할 수 있는 현실적 대안을 마련하고 작전성 검토를 마치면서 이번 합의에 이르렀다.
시는 군과 협력해 경계작전 여건을 유지하면서도 시민 안전을 확보하는 방향으로 단계적 철거와 환경 조성을 추진할 계획이다. 목표는 2027년 상반기 시민 개방이다.
김병수 김포시장은 “20년 가까이 멈춰 있던 사업이 다시 움직이기 시작했다”며 “오랜 기간 막혀 있던 한강 둔치를 시민의 일상으로 돌려드리는 데 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
한편, 김포시는 한강하천기본계획상 지구 지정 변경 등 행정 절차에도 대응해, 향후 한강변 친수공간 조성을 위한 제도적 기반 마련에도 나설 방침이다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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