‘김건희 목걸이 공여’ 이봉관 “‘친문 기업’ 오해에 보험용”
김건희 여사에게 고가의 명품 귀금속을 건넨 혐의로 기소된 이봉관 서희건설 회장이 ‘친문 기업’ 이미지를 벗기 위한 보험적 성격이었다고 이유를 밝혔다.
26일 서울중앙지법 형사21부(재판장 조순표) 심리로 열린 김 여사의 ‘매관매직’ 혐의 사건 공판기일에 증인으로 출석한 이 회장은 “제가 경희대 출신이라 ‘친문’ 기업으로 알려져 기업을 (운영)하다 모함도 많이 받았다”며 “(김 여사와 친해지면) 억울한 일을 당할 때 충분히 설명하고 해명할 수 있겠다고 생각했다”고 말했다. 과거 정부에서 여러 오해로 기업 경영상 힘들었던 경험이 있었기 때문에 차기 정부와는 미리 관계 형성을 해 놓으려 김 여사를 만났다는 것이다.
이 회장은 제20대 대통령 선거 직후인 2022년 3월 15일 김 여사에게 5000만원 상당의 반클리프아펠 목걸이를 전달한 경위도 상세히 증언했다. 이 회장은 “대통령이 되면 만날 수도 없는데 친분은 확실히 해놨으면 좋겠다고 생각해 선물을 하나 하는 게 어떨까 고민하다가 영부인 격에 맞는 선물을 골라봐야겠다 해서 (골랐다)”고 말했다. 이어 “‘액세서리 하나 사 왔습니다’ 하니 (김 여사가) ‘괜찮은 액세서리가 별로 없다’고 했다. 그래서 기사한테 연락해서 가져오라고 해서 드렸다”고 설명했다.
특검 측이 “축하 선물 명목으로 고가의 목걸이를 줘도 되는 거냐” 묻자 이 회장은 “지금 생각해보니 하면 안 됐는데 그땐 선물을 해야겠다 생각했다. 지금 생각해보니 잘못한 것 같다”고 답했다.
이날 재판에서는 김 여사가 이 회장에게 교부받은 귀금속 3개 중 2개를 반환한 시기와 장소가 특정됐다. 이 회장은 김 여사 측으로부터 연락을 받고 2023년 7월 21일 서울 용산구 한남동 한 식당에서 김 여사를 만났다고 증언했다.
이 회장은 “내가 준 선물을 돌려주면서 ‘빌려줘서 고맙다. 그동안 잘 썼다’고 얘기했다”며 “집에 와서 보니 (선물을) 세 개를 줬던 것 같은데 두 개가 있었다”고 말했다. 이 회장은 김 여사가 갑작스레 목걸이와 브로치를 돌려줬다는 취지로 증언하며 “갑자기 돌려주니 불안하기도 했다. 왜 돌려줄까, 관계가 끊어지는 것 아닌가 생각하며 받아왔다”고 덧붙였다.
김 여사 변호인은 이 회장에게 “2023년 4~5월 피고인이 증인에게 지나가는 말로 ‘액세서리 잘 쓰고 돌려드리겠다’고 한 말 기억 안 나냐” 물었지만 이 회장은 “기억나지 않는다”고 답했다.
김 여사는 2022년 3월~5월 이 회장으로부터 사업상 편의 제공, 맏사위 박성근 전 국무총리 비서실장의 인사 청탁 명목으로 반클리프아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받는다. 이 회장은 앞선 첫 공판 기일에서 모든 공소사실을 인정했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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