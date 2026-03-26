‘김건희 목걸이 공여’ 이봉관 “‘친문 기업’ 오해에 보험용”

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 지난해 8월 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 서울중앙지법에 출석하고 있다. 최현규 기자

“제가 경희대 출신이라 ‘친문’ 기업으로 알려져 기업을 (운영)하다 모함도 많이 받았다”며 “(김 여사와 친해지면) 억울한 일을 당할 때 충분히 설명하고 해명할 수 있겠다고 생각했다”고 말했다. 과거 정부에서 여러 오해로 기업 경영상 힘들었던 경험이 있었기 때문에 차기 정부와는 미리 관계 형성을 해 놓으려 김 여사를 만났다는 것이다.