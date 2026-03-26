영원무역그룹, 다각적 산학협력으로 미래 인재 육성 박차
업사이클링부터 학술 지원까지… 의류학계와 밀착 산학협력 '눈길'
영원무역그룹이 적극적인 산학협력을 통해 의류학계 발전과 글로벌 인재 양성에 기여하며 기업의 사회적 책임을 다하고 있다.
영원무역그룹은 오는 28일 숙명여자대학교 의류학과와 협업한 ‘업사이클링 프로젝트’ 패션쇼를 개최한다. 2022년부터 5년째 이어온 이 프로젝트는 영원무역홀딩스가 기부한 재고 의류를 학생들이 새로운 디자인으로 재탄생시키는 활동으로, 지속 가능한 패션 생태계 조성을 목표로 한다.
학술 연구 지원도 활발하다. 2011년부터 '한국의류학회 영원신진학자학술상'을 제정해 현재까지 42명의 젊은 연구자를 지원했으며, 패션비즈니스학회를 통한 전시 후원도 이어오고 있다.
글로벌 실무 역량과 리더십 강화를 위한 지원도 아끼지 않고 있다. 영원무역은 매년 1월 성신여대 학생들을 베트남 등 글로벌 제조 현장으로 초청해 인턴십을 진행 중이다. 또한, 2011년부터 서울대학교 글로벌사회공헌단을 후원하며 방글라데시, 베트남, 우즈베키스탄 등 자사 해외 생산기지에 학생 봉사단을 지속해서 파견하고 있다.
성래은 영원무역그룹 부회장은 “산학협력을 통한 인재 양성은 기업과 사회가 함께 성장하는 가장 지속 가능한 방법”이라며 “앞으로도 교육기관과의 협력을 확대해 미래 산업을 이끌 인재 육성에 기여하겠다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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