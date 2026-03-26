넷마블, ‘몬길: 스타 다이브’ 온라인 쇼케이스 내달 8일 개최
넷마블이 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 ‘몬길: 스타 다이브’의 온라인 쇼케이스를 오는 4월8일 진행한다. 쇼케이스 영상은 게임의 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있으며 진행 시간 등 세부 정보는 추후 안내할 예정이다.
이번 쇼케이스는 4월15일 몬길: 스타 다이브의 글로벌 정식 출시에 앞서 인게임 주요 정보를 공개하고 이용자들의 궁금증을 해소하기 위해 마련됐다. 넷마블은 쇼케이스를 통해 게임 세계관 ‘벨라나’를 비롯해 전투 시스템과 몬스터 테이밍 등 인게임 콘텐츠를 소개할 계획이다.
몬길: 스타 다이브는 2013년 출시, 모바일 수집형 RPG 장르의 대중화를 이끌었던 ‘몬스터 길들이기’의 후속작으로 ▲언리얼 엔진5 기반의 캐릭터 ▲3인 파티 기반 실시간 태그 플레이 ▲몬스터를 포획·수집·합성하는 ‘몬스터 컬렉팅’ 시스템 등이 특징이다.
아울러 넷마블은 4월12일까지 몬길: 스타 다이브의 파트너 크리에이터 사전 모집도 진행한다. 크리에이터와 이용자가 혜택을 나누는 ‘넷마블 파트너 크리에이터 플러스’ 프로그램의 일환이며, 크리에이터가 콘텐츠를 제작하면 이용자는 서포터로 참여해 결제 금액 일부를 후원할 수 있다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사