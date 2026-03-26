“싸구려 스낵바 마마 같다” 日총리 비판에 “여성·직업 비하”

백악관이 공개한 다카이치 사진 ‘논란’

‘아부 외교’ ‘호스티스 외교’ 등 비판

“직업차별·여성비하 깔린 표현” 지적

“상대 기쁘게 하면서 실속 챙기는 건

쉬운 일 아냐…성실한 이들 모욕 말라”

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 19일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 미일 정상회담 후 열린 만찬에서 춤을 추는 모습. 백악관 홈페이지

“아부하는 듯한 태도, 국익에 도움 되나”



다카이치 사나에 일본 총리의 대미 외교 방식에 대해 "싸구려 스낵바 마마 같다"고 비판한 엑스(X) 게시물.

“합성 사진이면 좋겠다” 같은 반응이 나왔다고 매체는 전했다.

“특정 직업을 공격 도구로 쓰는 건 저열”



한 관련 기사에는 댓글로 “스낵바의 마마를 너무 얕잡아보는 것 아닌가?

비록 작아도 하나의 성(城)을 지키는 주인이다. 치열한 경쟁 속에서 몇 년이나 가게를 유지할 수 있는지는 전적으로 마담의 역량에 달려 있다”는 의견이 달렸다.

댓글 작성자는 “

일본 스낵바에 대한 이해를 돕기 위한 이미지. AI 생성

“어쩔 수 없다지만 자존심까지 팔면 굴종”



일본 정치인들은 상대의 눈치를 보며 태도를 바꾸는 데 능숙하다. 강한 상대에게는 철저히 다가가고, 상대에 따라 완전히 다른 얼굴을 보여준다.

국내 정치에서 총리가 이런 식으로 태도를 바꾼다면 강하게 비판받아 마땅하다. 신념 없이 눈치만 보는 정치인은 신뢰할 수 없기 때문”이라고 설명했다.

다카이치 사나에 일본 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 19일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 만찬 후 헤어지며 인사하는 모습. 백악관 홈페이지

하지만 소위 ‘스낵바 마마’식 외교가 지나쳐서는 안 된다고 오구라 전 편집장은 지적했다. 그는 “

부당한 상대에게는 웃으면서도 단호하게 대응해야 한다”며 “잘 되는 가게는 그런 방식으로 운영된다”고 말했다.

그는 “외교 무대에서 상대의 눈치를 보며 실리를 추구하는 것은 현실이다. 그러나 그 과정에서 국가로서의 자존심까지 내다판다면 그건 단순한 굴종에 불과하다”고 논평했다. 또 “