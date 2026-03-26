‘고문 기술자’ 이근안 사망…악명만 남은 88년 인생

‘고문기술자’ 이근안이 1999년 10월 28일 수원지검 성남지청에서 서울지검으로 압송되고 있다. 국민일보DB

성공 가도를 달릴 수 있었던 것은 고문을 앞세운 강압 수사 때문이었다. ‘관절 뽑기’ ‘전기 고문’ ‘물 고문’…. 체구 때문에 ‘반달곰’이라고도 불렸던 그는 고문을 통해 ‘실적’을 쌓았다.

다른 지역으로 ‘고문 출장’을 다닐 정도였다.

재판을 받은 동료들의 형량이 비교적 가벼운 것을 보고 마음이 안정되고 심경의 변화를 느꼈다”고 말해 비난을 샀다.

대법원에서 징역 7년을 확정받은 뒤 2006년 11월 만기 출소한 이근안은

간증 등을 통해 과거를 반성한다는 뜻을 밝히곤 했지만 이런 사과에 진정성이 있는지를 두고 사람들은 의문을 표시하곤 했다.

실제로

이씨가

2012년 펴낸 자서전 ‘고문기술자 이근안의 고백’에는

고문 사실을 시대 탓으로 돌리는 듯한 뉘앙스가 담겨 논란이 됐었다.

2023년 부인을 잃고 서울에서 홀로 지내왔으며 최근 건강이 나빠져 한 요양병원에 입소했던 것으로 알려졌다.