법원, 신동호 EBS 사장 임명 취소 결정… “2인 방통위 결정 무효”
법원이 방송통신위원회(현 방송미디어통신위원회)의 신동호 한국교육방송공사(EBS) 신임 사장 임명을 취소하는 판결을 내놨다. ‘2인 체제 방통위’에서 내린 임명 결정은 무효라는 취지다.
서울행정법원 행정2부(재판장 공현진)는 26일 김유열 EBS 사장이 방미통위를 상대로 낸 신임 사장 임명 무효 소송에서 “신동호 사장의 임명 처분을 취소한다”고 판결했다.
방통위는 지난해 3월 김 사장의 후임으로 신 사장을 임명하는 안건을 의결했다. 당시 방통위는 정치적 파행이 계속되며 법상 규정된 위원 5명을 채우지 못한 채 2인(이진숙·김태규) 위원만으로 운영되고 있었다.
그러자 김 사장은 ‘2인 체제’에서의 의결이 위법했다며 신 사장의 임명을 취소해달라는 소송과 함께 집행정지 소송을 제기했다. 재판부가 지난해 4월 신 사장 임명 과정에서의 절차적 문제가 충분히 소명되지 않았다며 집행정지 신청을 인용하며 김 사장은 EBS로 복귀한 상황이다.
재판부는 이날 본안소송에서도 김 사장의 손을 들어줬다. 합의제 기관으로 설계된 방통위 성격을 고려하면 위원 3인 이상이 정족수이며 이를 충족하지 못한 의결은 무효라는 취지다. 김 사장의 임기가 만료됐기에 소송을 청구할 자격이 없다는 방통위 측 주장에 대해서도 “원고(김 사장)에게는 후임자가 임명될 때까지 직무수행권이 있다”며 받아들이지 않았다.
최근 법원은 방통위가 ‘2인 체제’에서 의결한 결정들을 ‘중대한 절차적 하자’를 이유로 취소하는 판결을 연달아 내놓고 있다. 같은 법원 행정3부(재판장 최수진)는 지난해 10월 유진그룹의 YTN 인수를 승인한 방송통신위원회(방통위)의 처분을 취소했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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