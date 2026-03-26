법원, 신동호 EBS 사장 임명 취소 결정… “2인 방통위 결정 무효”

언론노조 EBS 지부 조합원들이 지난해 3월 신임 사장으로 임명된 신동호씨의 출근을 저지하고 있다. 언론노조 제공.

재판부가 지난해 4월 신 사장 임명 과정에서의 절차적 문제가 충분히 소명되지 않았다며 집행정지 신청을 인용하며 김 사장은 EBS로 복귀한 상황이다.