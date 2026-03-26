[속보] 생후 4개월 영아 학대 살해 ‘해든이’ 친모에 무기징역 구형
생후 4개월 된 아기를 잔혹하게 학대해 사망에 이르게 한 친모에게 검찰이 무기징역을 구형했다.
광주지검 순천지청은 26일 광주지법 순천지원 형사 1부(김용규 부장판사) 심리로 열린 결심 공판에서 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대 살해 등의 혐의로 재판에 넘겨진 30대 여성 A씨에게 무기징역을 구형했다.
검찰은 아내의 범행을 묵인한 혐의 등으로 함께 기소된 남편 B씨에게도 징역 10년을 구형했다.
A씨는 지난해 10월 22일 오전 11시43분쯤 전남 여수 자택에서 생후 4개월 된 아들을 무자비하게 폭행한 뒤, 물을 틀어놓은 아기 욕조에 홀로 방치해 숨지게 한 혐의로 구속기소 됐다. 아기는 다발성 골절과 심각한 출혈 등을 입고 사망한 것으로 드러났다.
B씨 역시 아내의 학대 행위를 방치하고, 나아가 사건의 참고인을 협박한 혐의(아동복지법 위반 등)로 나란히 구속기소 됐다.
일명 ‘해든이 사건’으로 알려진 이 비극은 최근 SBS 탐사보도 프로그램 ‘그것이 알고싶다’를 통해 홈캠에 찍힌 참혹한 학대 영상의 일부가 공개되면서 세상에 알려졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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