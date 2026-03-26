전북도, 통합돌봄 전면 시행…집에서 의료·돌봄 한 번에
14개 시·군 전면 확대…의료·요양·돌봄 통합 지원
118억 투입…퇴원 환자·취약계층 돌봄 공백 해소
전북특별자치도가 의료·요양·돌봄을 연계한 통합돌봄 서비스를 도내 전 시·군으로 확대하며 재가 중심 돌봄체계 전환에 나섰다. 집에서 의료와 돌봄을 함께 받는 통합 지원체계를 가동하는 것이다.
전북도는 27일부터 통합돌봄 서비스를 도내 14개 시·군에서 전면 시행한다고 밝혔다.
고령화와 1인 가구 증가로 돌봄 수요가 급증하는 가운데, 기존 기관 중심 복지체계를 수요자 중심으로 전환하려는 조치다.
신청은 읍·면·동 주민센터나 국민건강보험공단 지사를 통해 가능하며, 돌봄 필요도 조사와 개인별 지원계획 수립, 서비스 연계, 사후 관리까지 단계별 지원이 이뤄진다. 본인뿐 아니라 가족이나 기관도 신청할 수 있고, 지자체 직권 신청도 가능하다.
도는 올해 사업에 118억8600만원을 투입하고, 시·군 전담조직과 통합지원협의체를 구성하는 등 시행 기반을 구축했다.
또 도내 전 시·군에 장기요양 재택의료센터 26개소를 배치해 거동이 불편한 주민이 가정에서 방문진료와 간호 서비스를 받을 수 있도록 했다.
퇴원 환자 돌봄 공백을 줄이기 위한 협력체계도 구축됐다. 전북도와 14개 시·군, 국가책임의료기관 6개소, 종합병원 6개소 등 27개 기관이 참여해 치료 이후 지역사회 복귀까지 연속 지원이 이뤄지도록 했다.
군산의 한 80대 고령 환자는 퇴원 이후 돌봄 공백 상황에서 식사 지원과 치매검사, 건강관리 등 맞춤형 서비스를 제공받아 일상으로 복귀한 사례도 확인됐다.
통합돌봄은 병원·시설 중심의 사후 대응에서 벗어나 지역사회 기반의 예방적 돌봄을 강화하고, 불필요한 입원과 시설 이용을 줄이는 효과가 기대된다.
방상윤 전북도 복지여성보건국장은 “돌봄이 필요한 도민을 제때 발굴해 필요한 지원이 이어지는 현장 중심 제도로 안착시키겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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