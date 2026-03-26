고유가 시대의 현실적 대안, 르노 ‘필랑트’ 하이브리드 주목
도심 주행 최대 75% EV 모드 가동… 복합연비 15.1km/ℓ 달성
최근 국제 유가 변동성 확대로 소비자의 차량 유지비 부담이 가중되는 가운데, 르노코리아의 하이브리드 신차 ‘필랑트(Philant)’가 탁월한 경제성을 앞세워 시장의 주목을 받고 있다.
전기차(EV)의 충전 인프라 및 주행거리 제약과 내연기관차의 유류비 부담 사이에서, 전동화의 효율을 온전히 누릴 수 있는 하이브리드 차량이 가장 현실적인 대안으로 부상한 데 따른 것이다.
르노 필랑트의 핵심 경쟁력은 독자적인 ‘E-Tech 하이브리드’ 시스템에 있다. 1.5L 터보 직분사 가솔린 엔진(150마력)에 100kW 구동 모터와 60kW 시동 모터를 직병렬 구조로 결합해 시스템 총 출력 250마력의 강력한 동력 성능을 발휘한다. 여기에 1.64kWh 리튬이온 배터리를 탑재하여 주행 환경에 따라 전기·내연·복합 모드를 지능적으로 전환한다.
특히 주목할 부분은 유류비 절감과 직결되는 도심 구간에서의 효율성이다. 도심 주행 시 최대 75%까지 EV 모드로 운행이 가능하도록 설계되어 실질적인 연료 소비를 대폭 줄였다. 공인 복합연비는 15.1km/ℓ(도심 14.7, 고속 15.5)로, 수치상의 제원을 넘어 일상 주행에서의 체감 효율을 극대화했다는 평가다.
주행 품질 면에서도 상품성을 끌어올렸다. 하이브리드 전용 3단 멀티모드 자동변속기를 적용해 모터와 엔진 간 동력 전환 시 발생하는 이질감을 최소화했다. 아울러 글로벌 시장에서 검증된 CMA 아키텍처를 기반으로 멀티링크 리어 서스펜션과 주파수 감응형 댐퍼(SFD)를 채택해 승차감과 고속 주행 안정성을 동시에 확보했다.
업계 관계자는 “고물가·고유가 기조가 이어지면서 신차 구매 시 총소유비용(TCO)과 실사용 경제성이 최우선 판단 기준으로 자리 잡았다”며, “필랑트는 단순한 고연비 차량을 넘어 가계의 실질적인 이동 비용을 낮춰주는 합리적인 선택지가 될 것”이라고 분석했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사