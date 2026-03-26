서해5도 불법 외국어선 단속 위한 신형 경비함정 취역

3019함 취역식. 서특단 제공

3019함은 불법조업 외국어선 단속 전담 기관인 서특단의 신규 함정이다. 지난해 12월 19일 준공됐다. 길이 122.3m, 폭 15m의 규모로 최대 시속 약 45㎞를 낼 수 있다.

이날 취역식에는 박재화 중부해경청장과 박성민 인천지방검찰청 검사장, 김용태 인천지방해양수산청장, 김동래 인천해역방위사령관, 이종곤 인천국립검역소장, 김현 인천중부소방서장 등 해경 및 관계기관 관계자 100명이 참석했다.

서해5도(백령·대청·소청·연평·우도) 해역은 불법조업을 감행하는 외국어선의 출현이 잦은 곳이다. 접경해역의 특성상 단속 시간의 제약으로 해양경찰의 단속 난이도가 높은 해역으로 꼽힌다.

박 청장은 “서해5도경비단이 관할하는 해역은 EEZ와 NLL을 모두 포함해 그 어느 바다보다 주권 수호의 중요성이 부각되는 해역”이라며 “여러분이 서 있는 갑판이 대한민국 영토 끝자락이라는 생각으로 빈틈없는 해양 안보 수호에 최선을 다해달라”고 새 시작을 알리는 3019함에 당부했다.

문지현 서특단장은 “최신 장비를 탑재한 신규 함정과 함께 우리 해양주권과 국민 안전을 흔들림 없이 지키겠다”고 말했다.