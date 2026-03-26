서해5도 불법 외국어선 단속 위한 신형 경비함정 취역
중부지방해양경찰청 서해5도특별경비단은 26일 인천 중구 해양경찰 전용부두에서 최신형 3000t급 경비함정인 3019함(태평양 19호)의 취역식을 진행했다.
3019함은 불법조업 외국어선 단속 전담 기관인 서특단의 신규 함정이다. 지난해 12월 19일 준공됐다. 길이 122.3m, 폭 15m의 규모로 최대 시속 약 45㎞를 낼 수 있다.
이날 취역식에는 박재화 중부해경청장과 박성민 인천지방검찰청 검사장, 김용태 인천지방해양수산청장, 김동래 인천해역방위사령관, 이종곤 인천국립검역소장, 김현 인천중부소방서장 등 해경 및 관계기관 관계자 100명이 참석했다.
서해5도(백령·대청·소청·연평·우도) 해역은 불법조업을 감행하는 외국어선의 출현이 잦은 곳이다. 접경해역의 특성상 단속 시간의 제약으로 해양경찰의 단속 난이도가 높은 해역으로 꼽힌다.
박 청장은 “서해5도경비단이 관할하는 해역은 EEZ와 NLL을 모두 포함해 그 어느 바다보다 주권 수호의 중요성이 부각되는 해역”이라며 “여러분이 서 있는 갑판이 대한민국 영토 끝자락이라는 생각으로 빈틈없는 해양 안보 수호에 최선을 다해달라”고 새 시작을 알리는 3019함에 당부했다.
문지현 서특단장은 “최신 장비를 탑재한 신규 함정과 함께 우리 해양주권과 국민 안전을 흔들림 없이 지키겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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