개막전 침묵한 이정후, SF도 양키스에 완패
미국 메이저리그(MLB) 3년 차를 맞은 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 개막전에서 침묵했다.
이정후는 26일(한국시간) 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 뉴욕 양키스와의 2026 MLB 개막전에서 5번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 4타수 무안타에 그쳤다. 시범경기에서 타율 0.455(22타수 10안타)로 맹타를 휘둘렀지만 정규시즌 첫 경기에서 타격감을 이어가지 못하며 팀의 0대 7 패배를 막지 못했다.
지난해까지 주로 상위 타순에 배치됐던 그는 이날 5번 타자로 나서 클린업트리오를 구축했으나 기대에 미치지 못했다. 1회말 2사 1, 3루에서 초구를 강타해 시속 166㎞ 타구를 만들어냈으나 내야 땅볼에 그쳤다. 이후 4회와 7회, 9회에는 연속 외야 뜬공으로 물러났다. 다만 이번 시즌부터 중견수에서 우익수로 자리를 옮긴 가운데 펜스플레이와 뜬공 처리에선 안정감을 보여줬다.
샌프란시스코는 투타 모두에서 아쉬움을 남겼다. 선발 로건 웹이 5이닝 7실점(6자책)으로 흔들렸고, 타선도 3안타로 묶였다. 2회엔 수비 불안까지 겹치며 빅이닝을 허용했다. 사령탑 데뷔전에서 고배를 마신 토니 바이텔로 감독은 “우리의 실력을 보여주지 못했다”며 아쉬움을 드러냈다.
이날 경기에선 진풍경도 연출됐다. 올 시즌 새롭게 도입된 자동 투구판정시스템(ABS)이 처음으로 적용됐다. 4회초 양키스의 호세 카바예로는 초구 스트라이크 판정에 헬멧을 두 차례 두드리며 챌린지를 요청했고, 판독 끝에 판정은 유지됐다.
개막전 완패를 당한 샌프란시스코는 하루 휴식 후 28일 양키스와 2차전을 치른다. 로비 레이가 선발로 나서 시즌 첫 승에 도전한다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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