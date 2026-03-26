혼잡도 20% 완화… 서울 지하철, 무선통신 시스템 도입
서울시가 지하철 혼잡도 완화를 위해 ‘무선통신기반 열차제어시스템’을 도입하기로 했다. 이 시스템은 관제실이 열차의 위치를 실시간으로 정확히 파악할 수 있도록 해, 안전을 확보한 상태에서 열차 간격을 좁힐 수 있게 돕는다. 촘촘한 운행으로 지하철 증편과 비슷한 효과를 내는 것이다. 승객이 분산돼 열차 내 혼잡도는 약 20% 줄어들 것으로 기대된다.
시는 26일 이 같은 내용의 ‘도시철도 혼잡 개선 혁신안’을 발표했다. 열차 증량, 급행 추가, 노선 신설 등 과도한 투자 없이 신호체계 개편만으로 혼잡도를 개선하겠다는 계산이다.
시의 혁신안 마련 배경에는 한계치에 다다르고 있는 지하철 혼잡도가 있다. 지하철 하루 승객은 2021년 386만5000명에서 지난해 492만5000명으로 증가했다. 열차 최대 혼잡도는 9호선 노량진역 182.5%, 우이신설선 정릉역 150.4%에 달한다. 100%는 정원이 꽉 찬 상태를 뜻한다. 150% 이상은 승객들이 밀착한 상태를 의미한다.
신호체계 개편이 혁신안의 핵심으로 평가된다. 기존 ‘궤도회로 방식’에서 ‘무선통신 방식’으로 전환한다. 궤도회로 방식은 선로에 전기 신호를 흘려 열차 위치를 구간 단위로 파악한다. 정확한 열차 위치를 알 수 없는 것이다. 이 때문에 최대 800m의 안전거리를 열차 사이에 둬야 한다. 자연스럽게 수송력이 떨어지고 혼잡도가 높아진다.
무선통신 방식을 활용하면 관제실이 열차의 현재 위치를 정밀히 알 수 있게 된다. 선로에 깔린 통신기가 열차 위치를 실시간으로 전송해 주기 때문이다. 시는 이를 통해 열차 간 안전거리를 25m까지 좁혀 열차를 촘촘히 운행할 수 있다고 본다. 자연스럽게 승객 분산 효과가 나타날 것으로 기대한다. 이에 따라 열차 내 혼잡도를 20% 감소시킬 수 있을 것으로 예상한다.
시는 800억원을 투입해 무선통식 방식을 우이신설선에 2032년까지 우선 적용할 방침이다. 2·9호선에도 순차적으로 도입할 계획이다. 여장권 서울시 교통실장은 “지하철 혼잡 개선은 시민의 일상적인 삶과 직결된 문제다. 혁신 기술을 통해 적극적으로 개선할 필요가 있다”며 “앞으로도 시민의 평온한 출퇴근을 위해 교통 혁신을 이어가겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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