베트남 간 HD현대 정기선 “모든 해답은 현장에 있다”
정 회장, 24~25일 베트남 주요사업장 점검
임직원 격려… “현장에 대한 고마움 잊지 않겠다”
HD현대는 정기선 HD현대 회장이 베트남 주요사업장을 찾아 생산 설비와 안전 시설 등을 점검하고 직원들을 격려했다고 26일 밝혔다. 지난해 10월 회장 취임 이후 두 번째 해외 현장 행보다.
정 회장은 지난 24일 베트남 중남부 칸호아성에 있는 HD현대베트남조선을 찾아 야드를 둘러보며 건조 작업이 진행 중인 석유화학제품운반선(PC선)의 공정을 살폈다. 그는 현장 관계자에게 공정준수율과 작업 간 애로사항을 등을 청취하고 무엇보다 작업장 안전에 신경써 줄 것을 당부했다.
이어 25일에는 베트남 중부 다낭 인근에 위치한 HD현대에코비나를 찾았다. 그는 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인 및 액화천연가스(LNG) 모듈 생산 공장 등 시설물을 둘러봤다.
정 회장은 이후 베트남 파견 임직원들과 오찬을 함께했다. 정 회장은 “회사 경영의 기본은 현장이고, 모든 문제의 해답은 현장에 있다고 생각한다”며 “항상 현장에 대한 고마움을 잊지 않고, 고민이 있을 때마다 수시로 찾아 여러분들과 방안을 함께 찾아 나가겠다”고 격려했다.
정 회장은 취임 후 충북 음성 HD현대에너지솔루션·HD건설기계, 청주 HD현대일렉트릭, 울산 HD현대중공업 등 국내 사업장을 찾았다. 지난 5일에는 정부 경제사절단 일원으로 필리핀을 방문해 현지 사업장인 HD현대필리핀조선을 현장 점검했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사