0.5경기 차…김정은 은퇴 앞둔 하나銀, 역전 우승 노린다
부천 하나은행이 여자프로농구 정규리그 우승 경쟁에 다시 불을 붙였다. 선두 청주 KB가 매직넘버 ‘2’를 남기고 주춤한 사이 막판 추격에 성공하며 창단 첫 우승 기회를 되살렸다. 하나은행은 ‘살아 있는 전설’ 김정은의 현역 마지막 시즌에 대역전 우승을 노린다.
하나은행은 2025-2026 WKBL 정규리그 3경기를 남겨둔 26일 기준 18승 9패로 2위에 올라 있다. 2경기만 남은 1위 KB(19승 9패)와 격차는 0.5경기까지 좁혀졌다. 하나은행은 전날 아산 우리은행을 53대 51로 제압했다. 반면 KB는 지난 23일 고춧가루 부대로 변모한 최하위 인천 신한은행에 20점 차 패배를 당하며 고개를 숙였다.
박소희와 진안, 이이지마 사키를 중심으로 팀 개편을 단행한 하나은행은 평균 득점·최소 실점 2위의 안정된 공수 경기력을 바탕으로 시즌 중반까지 1위를 질주했다. 하지만 허예은-강이슬-박지수 트리오를 보유한 KB가 지난달부터 급격한 승수 쌓기에 나서며 선두 자리의 주인이 바뀌었다.
우승이 조금 더 간절한 쪽은 하나은행이다. 2012-2013시즌 창단 후 아직 우승 경험이 없다. 2005년 프로에 데뷔한 김정은은 한때 우리은행 유니폼을 입고 6년간 뛰었다. 통산 최다 득점(현재 8461점)을 기록 중인 그는 현역 생활 막바지에 친정팀 하나은행으로 전격 복귀했다. 은퇴 직전 친정팀의 우승을 보고 떠날지 주목된다.
WKBL 데뷔 첫 시즌인 이상범 하나은행 감독도 여러모로 의미 있는 우승에 도전 중이다. KBL 챔피언결정전·정규리그 우승 경험이 있는 이 감독은 팀을 정상으로 이끌면 사상 최초의 남녀 프로농구 우승 사령탑이 된다.
리그 강호로 자리매김한 KB도 물러설 수 없는 입장이다. KB는 2년 만의 정규리그 정상 탈환, 팀 통산 6번째 우승 반지를 겨냥하고 있다. KB는 2023-2024시즌 정규리그 우승을 했지만 챔프전에서 우리은행에 져 통합우승에 실패했다. 박지수가 해외 진출로 자리를 비운 지난 시즌에는 정규리그 4위로 플레이오프에 올랐으나 챔프전 무대를 밟지 못했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사