경남경찰청, 창원NC파크 사고 1년 만에 16명·시설공단 송치
불법 하도급·부실 감리 등 복합 작용
시설공단 점검 허위… 위험 징후 방치
경영진도 중처법 적용… 경남 첫 사례
지난해 3월 창원NC파크에서 발생한 외벽 구조물 추락 사고와 관련해 경찰이 약 1년간의 수사 끝에 설계·시공·감리·유지관리 전 단계의 부실이 결합된 사고로 결론 내리고 관련자들을 검찰에 넘긴다.
경남경찰청 광역범죄수사대는 26일 창원시설공단과 시공·감리·유지보수 업체, NC다이노스 구단 관계자 등 16명과 법인 1곳을 업무상과실치사상 및 중대재해처벌법 위반(시민재해) 등 혐의로 불구속 송치할 예정이라고 밝혔다.
이 사고는 지난해 3월 29일 창원NC파크 외벽에 설치된 약 33㎏ 구조물이 약 17m 아래로 떨어지면서 관중 1명이 숨지고 2명이 다치며 발생했다.
수사 결과 불법 하도급과 구조계산 누락, 부적합 자재 사용, 부실 감리, 형식적 안전점검 등이 복합적으로 작용한 것으로 확인됐다. 이 과정에서 구단 측의 유지관리 소홀과 일부 공사 관계자들의 불법 하도급 혐의도 드러났다.
시공 단계에서는 원청의 불법 하도급과 관리·감독 부재가 확인됐고, 하청 업체는 구조계산을 누락하고 설계와 다른 자재를 사용한 것으로 조사됐다. 감리 과정에서도 무자격 시공 방치와 부실 검측이 드러났다. 시설 관리 단계에서는 형식적 점검과 점검 결과 허위 작성, 위험 징후 방치 등이 확인됐다.
특히 사고 전 구조물 하자와 추락 위험이 지적됐음에도 별다른 조치가 없었던 것으로 조사됐다.
또 2022년 유리창 교체 과정에서도 무자격 업체가 구조물을 탈·부착하는 등 유지보수 과정에서도 안전 관리가 미흡했던 것으로 확인됐다.
경찰은 시설공단 경영진이 중대재해처벌법상 안전보건관리체계 구축 의무를 이행하지 않은 것으로 보고 전·현직 이사장과 법인을 함께 송치하기로 했다. 경남에서 중대시민재해로 경영책임자와 법인이 함께 송치되는 것은 이번이 처음이다.
창원=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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