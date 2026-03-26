이육사 시인의 애국 애민 정신…“음악 통해 인도주의로 부활”

대한적십자사 경북지사, 육사 선생 종손녀 소프라노 이영규 홍보대사로 위촉

대한적십자사 김재왕 경북지회장과 독립운동가 이육사 시인의 종손녀이자 성악가인 소프라노 이영규 홍보대사가 기념 촬영하고 있다. 대한적십자사 경북지사 제공

이영규를 신임 홍보대사로 위촉했다고 26일 밝혔다.

대한적십자사 김재왕 경북지회장은 “적십자의 인도주의는 과거 독립을 염원하던 마음에서 시작해 오늘날 고통받는 이웃을 돌보는 사랑으로 이어지고 있다”며 “이 홍보대사의 선한 영향력이 경북의 역사적 자부심을 깨우고 도민들이 나눔에 동참하는 소중한 불씨가 되길 기대한다”고 말했다.