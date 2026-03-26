킨텍스, 서남아 최대 전시장 ‘야쇼부미’ 인프라 소개
‘야쇼부미 로드쇼 인 코리아’ 개최
국내 기업 서남아 진출 플랫폼 역할
킨텍스가 ‘야쇼부미 로드쇼 인 코리아’를 개최하고 국내 MICE 업계의 인도 시장 진출 기반 확대에 나섰다.
킨텍스는 지난 25일 그랜드볼룸에서 국내 MICE 관계 기관과 기업을 대상으로 ‘야쇼부미(Yashobhoomi)’ 인프라를 소개하고 협력 기회를 공유하는 로드쇼를 진행했다고 26일 밝혔다.
행사에는 킨텍스 인도 운영법인 키넥신 관계자와 야쇼부미 현지 운영진, 비즈니스 방문단이 참석해 인도 전시컨벤션 시장의 성장 가능성과 협력 방향을 논의했다.
이번 방문단은 로드쇼와 함께 킨텍스 주요 시설을 시찰하고 국내 전시회 운영 현황을 참관했다.
이는 한국 전시산업의 운영 역량을 야쇼부미에 적용하고 향후 2단계 건립 과정에서 시설과 운영 기준을 벤치마킹하기 위한 것이다.
특히 인도 식음 기업 푸드링크 대표가 참여해 전시장 운영과 연계한 부대사업 확대 방안도 논의하는 등 실질적인 협력 기반을 다졌다.
야쇼부미는 인도 정부가 추진한 서남아시아 최대 규모 전시컨벤션 시설로, 킨텍스는 2018년 20년 운영권을 수주해 2023년 개장 이후 운영을 맡고 있다.
현지에서는 대한민국 산업전시회(KoINDEX)와 아트아시아 등 대형 행사를 직접 개최하며 국내 기업의 판로 개척과 K-컬처 확산을 지원하고 있다.
이번 로드쇼는 국내 MICE 업계에 야쇼부미를 직접 소개함으로써 인도를 새로운 비즈니스 거점으로 검토하는 계기를 마련했다는 평가다.
킨텍스는 향후 야쇼부미와 협력을 강화하고 국내 기업의 서남아시아 시장 진출을 지원하는 ‘연결 플랫폼’ 역할을 확대할 계획이다.
이민우 킨텍스 대표이사는 “야쇼부미는 인도 정부의 핵심 프로젝트이자 글로벌 전시 인프라로, 킨텍스의 운영 경험이 국제 경쟁력을 입증한 사례”라며 “국내 MICE 업계와 중소기업이 인도 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 전략적 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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