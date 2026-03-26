김정옥 이사장, 7년 지킨 약속…전북대에 80억원 기부 완납

마지막 10억원 추가 기탁…개인 기부로는 전북대 최대 규모

60억원은 공연장 개선, 20억원은 유럽인문학 장학기금 활용

김정옥 이사장 영산홀 명명식. 전북대학교 제공

김정옥 김희경유럽정신문화장학재단 이사장이 전북대학교에 80억원 기부 약정을 모두 이행했다. 2019년 첫 기부 이후 7년간 이어온 약속이 마무리됐다.



전북대는 김 이사장이 25일 마지막 기탁분인 10억원을 추가로 전달해 총 80억원의 기부 약정을 전액 이행했다고 26일 밝혔다.



김 이사장의 기부는 개인 기부로는 전북대 역사상 최대 규모다. 단발성 기부가 아니라 장기간에 걸쳐 약정을 모두 이행했다는 점에서도 의미가 크다.



기부금 가운데 60억원은 전북대 삼성문화회관 영산홀(대공연장)과 건지아트홀(소공연장) 시설 개선과 리모델링에 투입됐다. 노후 공연장을 정비해 대학 구성원뿐 아니라 지역민도 활용할 수 있는 문화 공간으로 기능을 넓혔다.



나머지 20억원은 장학기금으로 조성돼 독어교육과와 독일학과 등 유럽 인문학 전공 학생들의 어학연수와 교환학생 프로그램 지원 등에 사용되고 있다. 인문학 기반이 위축되는 상황에서 관련 전공 학생들의 학업을 뒷받침하는 재원으로 활용되는 셈이다.



김 이사장은 “가진 것을 사회에 환원해야 한다는 어머니(김희경유럽정신문화장학재단 초대 이사장)의 고귀한 뜻을 받들어 제2의 고향인 전북대와 전주를 위해 기부를 이어왔다”며 “현대화된 삼성문화회관의 영산홀과 건지아트홀이 지역 문화의 중심지가 되고, 인문학 전공 학생들이 더 큰 꿈을 꾸는 자양분이 되길 바란다”고 말했다.



양오봉 전북대 총장은 “김 이사장의 뜻을 살려 기금을 문화시설 개선과 인재 양성에 충실히 활용하겠다”고 밝혔다.



전북대는 기부자의 뜻을 기리기 위해 삼성문화회관 내 주요 공연 공간을 ‘영산홀’로 운영하고 있다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김정옥 김희경유럽정신문화장학재단 이사장이 전북대학교에 80억원 기부 약정을 모두 이행했다. 2019년 첫 기부 이후 7년간 이어온 약속이 마무리됐다.전북대는 김 이사장이 25일 마지막 기탁분인 10억원을 추가로 전달해 총 80억원의 기부 약정을 전액 이행했다고 26일 밝혔다.김 이사장의 기부는 개인 기부로는 전북대 역사상 최대 규모다. 단발성 기부가 아니라 장기간에 걸쳐 약정을 모두 이행했다는 점에서도 의미가 크다.기부금 가운데 60억원은 전북대 삼성문화회관 영산홀(대공연장)과 건지아트홀(소공연장) 시설 개선과 리모델링에 투입됐다. 노후 공연장을 정비해 대학 구성원뿐 아니라 지역민도 활용할 수 있는 문화 공간으로 기능을 넓혔다.나머지 20억원은 장학기금으로 조성돼 독어교육과와 독일학과 등 유럽 인문학 전공 학생들의 어학연수와 교환학생 프로그램 지원 등에 사용되고 있다. 인문학 기반이 위축되는 상황에서 관련 전공 학생들의 학업을 뒷받침하는 재원으로 활용되는 셈이다.김 이사장은 “가진 것을 사회에 환원해야 한다는 어머니(김희경유럽정신문화장학재단 초대 이사장)의 고귀한 뜻을 받들어 제2의 고향인 전북대와 전주를 위해 기부를 이어왔다”며 “현대화된 삼성문화회관의 영산홀과 건지아트홀이 지역 문화의 중심지가 되고, 인문학 전공 학생들이 더 큰 꿈을 꾸는 자양분이 되길 바란다”고 말했다.전북대는 기부자의 뜻을 기리기 위해 삼성문화회관 내 주요 공연 공간을 ‘영산홀’로 운영하고 있다.전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지