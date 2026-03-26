민경선 “고양 백석동 업무빌딩, 산학융합 캠퍼스 조성”

“한국항공대와 연계…항공산업 전초기지 마련”

민경선 더불어민주당 고양시장 예비후보가 26일 고양시 백석동 요진업무빌딩 앞에서 백석동 업무빌딩을 한국항공대와 연계한 첨단 산학융합 캠퍼스로 조성하겠다는 공약을 발표하고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 박재구 기자

민 예비후보는 26일 고양시 백석동 요진업무빌딩 앞에서 기자회견을 열고 고양시청사 이전으로 빚어진 논란을 종식시키고 건물을 경제 자족 시설로 활용하겠다는 계획을 발표했다.

민 예비후보는 “이재명 대통령이 보여준 실용주의 행정 정신을 바탕으로, 백석동 업무빌딩을 고양시 미래 일자리를 창출하는 공간으로 탈바꿈시키겠다”고 강조했다.

민 예비후보는 과거 경기교통공사 사장을 지낸 경험을 살려 백석동 산학융합센터를 에어택시(UAM)와 자율주행 선도지구의 핵심 허브로 활용하고, 항공대·중부대와 협력해 첨단 모빌리티 생태계를 조성하겠다고 강조했다.

이를 통해 지역 청년들의 일자리와 취업 경쟁력을 강화하고, 우량 기업 유입을 통한 자족 도시를 완성하겠다는 계획이다.