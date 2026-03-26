부가세 불만 때문에?울산 세무서 주차장서 50대 민원인 ‘몸에 불’
울산의 한 세무서 주차장에서 50대 민원인이 분신을 시도했다. 현장에서 이를 제지하던 세무서 직원도 화상을 입어 병원으로 이송됐다.
26일 오전 10시 49분쯤 울산 북구 동울산세무서 청사 앞 야외 주차장에서 민원인 A씨(50대)가 자신의 몸에 인화물질을 뿌린 뒤 불을 붙였다.
사건 당시 현장은 세무 업무를 보러 온 시민들로 붐볐으나, 갑작스러운 불길에 순식간에 아수라장이 된 것으로 전해졌다.
A씨는 전신에 심한 화상을 입는 등 크게 다쳐 신고를 받고 출동한 119 구급대에 의해 인근 병원으로 긴급 이송됐다. 현재 A씨는 위중한 상태인 것으로 알려졌다.
이 과정에서 A씨를 말리던 직원 B씨도 손 등에 화상을 입어 경상을 입고 치료 중이다.
A씨는 이날 오전 세무서 내 부가가치세 관련 부서를 방문해 상담을 받았던 민원인으로 파악됐다.
경찰은 A씨가 세금 부과 문제나 민원 처리 결과에 불만을 품고 극단적인 선택을 시도했을 가능성에 무게를 두고 있다.
경찰 관계자는 “정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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