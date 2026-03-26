“경찰 시험 이렇게 준비하세요”…대학 찾아간 친철한 경찰
경북경찰청, 주요 대학 방문해 ‘찾아가는 경찰 채용 설명회’ 개최
경북경찰청은 26일 대구대와 계명대를 방문해 ‘찾아가는 경찰 채용설명회’를 개최했다.
이번 설명회는 경력채용 분야인 경찰행정·교통공학·사이버수사·세무회계 관련 전공과목 이수자 및 취업준비생 등 180여 명을 대상으로 이루어졌다.
설명회는 올해 경력경쟁채용시험 일정과 절차를 비롯해 분야별 응시자격을 상세히 안내하고 올해부터 전면 시행되는 순환식 체력검사에 대한 설명과 해당 대학 출신 경력채용 합격자와 취업준비생 간 질의응답을 통해 실제 준비 과정과 시험 관련 궁금증을 해소하는 시간으로 구성됐다.
어느 때보다 경찰 조직의 역할이 커지고 있는 만큼 관련학과 대학생들의 관심도 뜨거웠다.
경찰 시험을 준비 중인 A군(20)은 “경찰학원에 다니고 있어 시험에 대해 대략 알고는 있었지만, 현직 경찰의 설명을 들어보니 생각보다 더 다양한 분야가 있음을 알게 됐다”며 “올해 순환식 체력검사가 시행돼 걱정이 많았는데 자세히 설명해 줘 큰 도움이 됐다”고 말했다.
B양(19)은 “우리 대학 출신 선배 경찰관으로부터 시험 준비를 위해 실질적으로 도움이 되는 조언을 들을 수 있어 좋았다”고 소감을 밝혔다.
경북경찰청 관계자는 “앞으로도 대구·경북 관내 주요 대학을 상대로 채용설명회를 이어 나갈 예정”이라고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사