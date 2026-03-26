‘디자인으로 도시 바꾼다’… 부산시, WDC 협정식 개최
WDO와 공식 협정… 디자인 도시 선언
공감·연결·혁신… 도시전략 본격 추진
215억원 투입… 시민참여 사업 확대
부산시가 세계디자인수도(WDC) 공식 협정식을 계기로 도시 운영 전반을 ‘디자인’ 중심으로 전환하는 전략을 본격화한다. 단순한 경관 개선을 넘어 시민 참여와 산업, 환경, 행정을 아우르는 도시 혁신 체계를 구축하겠다는 구상이다.
부산시는 오는 27일 해운대 누리마루 APEC하우스에서 세계디자인기구(WDO)와 ‘2028 세계디자인수도 부산’ 공식 협정식을 개최한다고 26일 밝혔다. 이번 협정식은 지난해 7월 부산이 세계디자인수도로 최종 선정된 이후 추진 방향을 대외적으로 선언하는 첫 공식 행사다. 특히 누리마루 APEC하우스라는 상징적 공간에서 열리는 만큼 부산이 글로벌 디자인 허브 도시로 도약하겠다는 의지를 담고 있다.
시는 이번 협정을 통해 디자인을 도시 문제 해결의 핵심 수단으로 삼고 정책 전반에 적용하는 구조를 구축할 계획이다. 핵심 방향은 ‘공감·연결·혁신’이다. 시민의 경험과 시선에서 도시 문제를 발굴하고, 도시와 산업, 자연을 디자인으로 연결해 해결 방안을 도출한 뒤 이를 통해 도시의 미래 경쟁력을 강화하겠다는 전략이다.
이를 위해 시민 참여 기반의 디자인 거버넌스를 구축한다. 시민이 정책 기획과 실행 과정에 직접 참여하는 체계를 통해 생활 속 문제를 발굴하고 이를 정책으로 연결하는 구조를 만든다는 것이다. 공공공간과 생활환경 개선, 행정 서비스 혁신, 지역 디자인 산업 육성 등도 함께 추진된다. 특히 디자이너와 기업을 연계한 산업 생태계 조성과 시민의 디자인 경험 확대를 통해 디자인이 일상에서 작동하는 환경을 조성할 계획이다.
또 친환경·리사이클 디자인을 기반으로 지속가능한 도시 환경을 구축하고 디자인을 활용한 재난 대응과 도시 안전 역량 강화에도 나선다. 동시에 글로벌 디자인 네트워크를 확대해 부산만의 도시 정체성을 확립하고 세계 속 도시 브랜드 경쟁력을 높이겠다는 전략도 포함됐다.
시는 올해 약 215억원 규모의 관련 사업을 우선 추진하고 시민 참여형 프로그램과 디자인 기반 도시 개선 사업을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.
박형준 부산시장은 “이번 협정식은 디자인을 통해 시민의 일상을 바꾸고 도시의 경쟁력을 높이기 위한 출발점”이라며 “도시 전반에 디자인을 접목해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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