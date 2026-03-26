경기도, 축산농가 재해 예방에 279억 투입
전기 화재 선제 대응…노후 전선 교체·보험 지원
경기도가 축산농가 화재 예방과 재해 대응 강화를 위해 279억원을 투입해 노후 전선 교체와 보험 지원 등 종합 대책을 추진한다.
경기도는 봄철 전기 사용 증가로 인한 축사 화재와 안전사고를 예방하고, 재해 발생 시 신속한 복구를 지원하기 위해 사전 예방 중심의 축산 안전 정책을 본격 시행한다고 26일 밝혔다.
이번 정책은 전기적 요인으로 발생하는 화재를 차단하고 피해 발생 시 농가의 경영 안정을 지원하는 데 초점을 맞췄다.
도는 총 279억원을 투입해 가축재해보험 지원, 재해 긴급복구 지원, 노후 전선 교체 지원 등 3개 사업을 중점 추진한다.
가축재해보험 지원에는 244억원(도비 22억원)을 투입해 자연재해와 화재 등으로 인한 피해를 보장하고 축산농가의 경영 리스크를 줄일 계획이다.
재해 발생 시에는 총 1억2000만원(도비 3600만원)을 활용해 농가당 최대 400만원의 긴급복구비를 지원, 가축 폐사나 축사 피해 농가의 신속한 정상화를 돕는다.
특히 올해는 주민참여예산으로 ‘축산농가 화재 예방 노후 전선 교체사업’을 새롭게 추진한다. 총 33억원(도비 5억원)을 투입해 노후 전선과 전기설비를 교체함으로써 축사 화재의 주요 원인을 사전에 차단할 방침이다.
신종광 도 축산정책과장은 “축산시설 화재는 전기적 요인이 큰 비중을 차지하는 만큼 사전 점검과 시설 개선이 중요하다”며 “예방부터 복구까지 전 단계 지원체계를 구축한 만큼 농가의 적극적인 참여가 필요하다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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