팬스타엔터프라이즈가 주식병합을 통해 유통 주식 수를 줄이고 주가 안정화에 나선다.
팬스타엔터프라이즈는 26일 부산 중구 중앙동 본사에서 제31기 정기 주주총회를 열고 2대1 주식병합 안건을 승인했다고 밝혔다.
이번 주식병합은 유통 주식 수를 조정해 주당 가치를 높이고 기업가치를 재고하려는 조치다. 기존 액면가 500원 보통주 2주를 액면가 1000원 1주로 병합하는 방식으로, 발행주식 총수는 1억1574만1890주에서 5787만945주로 감소한다.
이날 주총에서는 이사회 구성에도 변화가 있었다. 신설된 사외이사로 김양수 한국해양재단 이사장과 박성동 우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사를 선임했다.
임기가 만료된 사내이사 권재근, 김민선은 재선임됐다.
이 밖에도 재무제표 승인과 이사 보수 한도 승인 등 주요 안건이 원안대로 의결됐다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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주식 2주가 1주로… 팬스타엔터프라이즈 병합 결정
주당 가치 제고… 기업가치 개선 추진
사외이사 2명 선임… 이사회 개편
재무제표 등 주요 안건 원안 의결
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