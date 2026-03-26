강원도 도정보고회 참석 독려 논란…민주당, 강릉시축구협회 고발
강릉축구협회가 강원도 도정보고회에 참여를 독려하는 문자메시지를 협회 임원들에게 보내 논란이 일고 있다. 김진태 강원지사는 도민들과 소통을 이유로 지역을 순회하며 강원도 도정보고회를 열고 있다. 지난달 28일에는 춘천에서, 지난 15일에는 원주에서 도정보고회를 열었다. 마지막 도정보고회는 28일 강릉에서 열린다.
더불어민주당 강릉지역위원회는 도정보고회 참석 독려 문자를 보낸 강릉시축구협회를 기부행위 위반, 매수 및 사전선거운동 등 공직선거법을 위반한 혐의로 중앙선거관리위원회에 고발했다고 26일 밝혔다.
강릉시축구협회는 지난 24일 산하 축구동호회 임원들에게 도정보고회에 팀별 20명의 회원이 참석할 수 있도록 독려해 달라는 내용의 문자를 보냈다.
해당 문자에는 “우리 협회에서는 각 팀별 20명 이상 참석하기로 협의됐다”며 “해당 행사에 적극적으로 협조할 경우 약 1000만~2000만원의 예산 지원이 예정돼 있다. 팀별 참석 인원(20명)에 미달할 경우 불이익이 있을 수 있으니 반드시 기준 인원을 준수해 달라”는 내용이 담겼다.
참석 인원에 따라 예산 지원이 이뤄질 수 있고, 기준 인원에 미달하면 불이익이 있을 수 있다는 취지로 해석될 수 있어 논란이 확산하고 있다.
이에 대해 강릉축구협회 측은 “공지에 포함됐던 1000~2000만원 예산 지원 예정 내용은 확정된 사항이 아닌 논의한 적도 없으며 협회 내부에서 기대하고 있는 부분이 잘못 전달된 것”이라고 밝혔다.
강원도 관계자는 “해당 단체의 문자메시지 내용과 관련해 강원도는 전혀 관계가 없다”고 입장을 내놨다.
김 지사의 도정보고회를 놓고 사전선거운동이 아니냐는 주장이 나오고 있다. 강원시민사회단체연대회의 등 강원지역 시민단체들은 25일 강원도선거관리위원회 앞에서 기자회견을 열고 “사전선거운동 논란이 있는 도정 보고회를 즉각 중단하라”고 촉구했다. 이들은 김 지사의 도정보고회가 사전선거운동으로 비칠 수 있다는 논란에 대해 강원도선거관리위원회에 입장을 요구하는 질의서를 전달했다.
정의당 강원도당도 최근 ‘도정보고회인가, 재선 출정식인가’라는 제목의 성명을 내고 도정보고회 중단을 촉구하기도 했다.
현행법상 도정보고회는 불법이 아니다. 공직선거법은 선거 90일 전부터는 단체장이나 국회의원 등 출마자의 의정 보고회를 금지하고 있다. 하지만 현직 단체장이 업무보고 형식의 도정보고회를 열 경우 이를 막을 법적 근거가 없다.
이런 허점을 방지하기 위해 더불어민주당 김우영 의원은 최근 지방자치단체장의 홍보성 행사도 선거일 전 90일부터 금지하는 공직선거법 개정안을 발의했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사