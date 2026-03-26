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홍흥석 “고양시, 떠나는 도시에서 찾아오는 도시로”

입력:2026-03-26 14:10
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고양시 미래, 경제로 다시 설계…종합 비전 발표

홍흥석 국민의힘 고양시장 예비후보가 26일 고양시의회 영상회의실에서 기자간담회를 열고 고양 발전 비전을 설명하고 있다. 박재구 기자

홍흥석 국민의힘 고양시장 예비후보가 고양시를 ‘떠나는 도시’에서 ‘찾아오는 도시’로 바꾸겠다는 비전을 밝혔다.

홍 예비후보는 26일 고양시의회 영상회의실에서 기자간담회를 열고 교통혁신, 산업 전환, 돔구장 건설 등 핵심 정책을 제시하며 도시 재생과 경제 활성화를 약속했다.

홍 예비후보는 현재 고양시가 정체된 핵심 원인을 교통 문제로 진단했다. 그는 “교통이 해결되지 않으면 산업도, 경제도 살아날 수 없다”며 대규모 재정 투자가 아닌 저예산·단기 실행 중심의 교통혁신을 약속했다.

1년 내 체감 가능한 교통 정책으로 ▲백석역~김포공항 셔틀버스 운행 ▲자유로 버스전용차로 도입으로 출퇴근 시간 단축 ▲지하철 9호선 대화·킨텍스 연장 추진 등을 제시하며, 마곡·여의도·광화문 30분대, 강남 50분대 생활권 구축과 마곡지역 기업유치를 강조했다.

홍 예비후보는 “이 세 가지 정책만으로도 일산 교통 환경은 확실히 달라질 것”이라고 강조했다.

교통 문제 해결 후에는 고양시를 기업과 일자리가 만들어지는 도시로 전환하겠다는 산업 전략도 발표했다.

주요 정책으로 ▲킨텍스 인근 1만실 규모 비즈니스 호텔 건립 여건 조성 ▲CJ 아레나 조기 완성 ▲전시·공연·관광을 결합한 FUN 산업 육성을 제시하며, 수도권 대표 경제 거점으로 육성하겠다는 계획을 밝혔다.

특히 돔구장은 핵심 성장 전략으로 제시됐다. 홍 예비후보는 “돔구장은 단순한 야구경기장이 아닌 공연·스포츠·전시·관광이 결합된 복합 경제 플랫폼으로 연중 운영되는 도시형 수익 인프라”라며 “프로야구단 유치와 상권 활성화를 통해 도시 경제를 견인할 것”이라고 설명했다.

마지막으로 홍 예비후보는 “교통과 산업 분야에 집중해 고양시를 ‘다시 찾아오는 도시’로 바꾸겠다”며 “고양시의 미래를 경제로 다시 설계하겠다”고 강조했다.

고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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