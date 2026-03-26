홍흥석 “고양시, 떠나는 도시에서 찾아오는 도시로”

고양시 미래, 경제로 다시 설계…종합 비전 발표

홍흥석 국민의힘 고양시장 예비후보가 26일 고양시의회 영상회의실에서 기자간담회를 열고 고양 발전 비전을 설명하고 있다. 박재구 기자

“교통이 해결되지 않으면 산업도, 경제도 살아날 수 없다”며 대규모 재정 투자가 아닌 저예산·단기 실행 중심의 교통혁신을 약속했다.