홍흥석 “고양시, 떠나는 도시에서 찾아오는 도시로”
고양시 미래, 경제로 다시 설계…종합 비전 발표
홍흥석 국민의힘 고양시장 예비후보가 고양시를 ‘떠나는 도시’에서 ‘찾아오는 도시’로 바꾸겠다는 비전을 밝혔다.
홍 예비후보는 26일 고양시의회 영상회의실에서 기자간담회를 열고 교통혁신, 산업 전환, 돔구장 건설 등 핵심 정책을 제시하며 도시 재생과 경제 활성화를 약속했다.
홍 예비후보는 현재 고양시가 정체된 핵심 원인을 교통 문제로 진단했다. 그는 “교통이 해결되지 않으면 산업도, 경제도 살아날 수 없다”며 대규모 재정 투자가 아닌 저예산·단기 실행 중심의 교통혁신을 약속했다.
1년 내 체감 가능한 교통 정책으로 ▲백석역~김포공항 셔틀버스 운행 ▲자유로 버스전용차로 도입으로 출퇴근 시간 단축 ▲지하철 9호선 대화·킨텍스 연장 추진 등을 제시하며, 마곡·여의도·광화문 30분대, 강남 50분대 생활권 구축과 마곡지역 기업유치를 강조했다.
홍 예비후보는 “이 세 가지 정책만으로도 일산 교통 환경은 확실히 달라질 것”이라고 강조했다.
교통 문제 해결 후에는 고양시를 기업과 일자리가 만들어지는 도시로 전환하겠다는 산업 전략도 발표했다.
주요 정책으로 ▲킨텍스 인근 1만실 규모 비즈니스 호텔 건립 여건 조성 ▲CJ 아레나 조기 완성 ▲전시·공연·관광을 결합한 FUN 산업 육성을 제시하며, 수도권 대표 경제 거점으로 육성하겠다는 계획을 밝혔다.
특히 돔구장은 핵심 성장 전략으로 제시됐다. 홍 예비후보는 “돔구장은 단순한 야구경기장이 아닌 공연·스포츠·전시·관광이 결합된 복합 경제 플랫폼으로 연중 운영되는 도시형 수익 인프라”라며 “프로야구단 유치와 상권 활성화를 통해 도시 경제를 견인할 것”이라고 설명했다.
마지막으로 홍 예비후보는 “교통과 산업 분야에 집중해 고양시를 ‘다시 찾아오는 도시’로 바꾸겠다”며 “고양시의 미래를 경제로 다시 설계하겠다”고 강조했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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