유방암학회, ‘진공보조 유방절제술’ 진료 지침 마련 착수
VABE 시술 보편화…적응증 외 무분별 사용 문제점 감지
“국민 건강권 보호 차원”
한국유방암학회가 최근 급속히 확산되고 있는 ‘진공 보조 유방절제술(VABE)’의 안전하고 효과적인 시행을 위한 전문적인 진료 가이던스(지침) 마련에 착수했다고 26일 밝혔다.
흔히 ‘맘모톰’으로 알려진 유방생검(VABB)과 진공 보조 유방 절제술(VABE)은 각각 기존의 조직 검사와 외과적 절제술을 대체하는 혁신적 시술이다. 국소마취만으로 흉터 없이 양성 종양을 제거할 수 있고 진단 정확도가 높아, 2019년 정부의 신의료기술로 고시됐다. 이후 임상 현장에서 널리 활용되고 있다.
유방암학회 이정언 이사장(삼성서울병원 교수)은 “VABE 시술이 보편화되면서 적응증 외 질환에 무분별하게 사용되는 등 문제점이 감지됨에 따라, 학회는 국민 건강권을 보호하고 의료진과 환자 간 신뢰를 공고히 하기 위해 표준 지침 마련을 결정하게 됐다”고 말했다.
이번 가이던스는 근거중심의학(EBM)을 바탕으로 의료진에게는 투명한 진료 기준을 제공하고 환자에게는 어디서든 양질의 표준 치료를 받을 권리를 보장하는 데 초점을 맞출 예정이라는 게 학회 설명이다. 특히 환자가 자신의 상태를 정확히 인지하고 의료진과 함께 치료 방향을 결정하는 ‘공동 의사 결정(Shared Decision Making)’의 핵심 도구가 될 수 있도록 하겠다는 것이다.
유방암학회 가이던스 특별위원회는 “지난해 추계 학술대회에서 발표된 초안을 바탕으로 세부 사항을 면밀히 수정 중”이라며 “단순한 매뉴얼을 넘어 소외되는 이 없이 국민 건강과 복지 증진을 최우선으로 하는 진료의 이정표가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다. 아울러 “지침이 가질 수 있는 한계(개별 특성 반영 미흡, 최신 기술과의 시차 등)를 인지하고 이를 보완하기 위해 다양한 이해 관계자의 의견을 경청하고 안을 마련할 계획”이라고 덧붙였다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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