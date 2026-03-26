“식당 주문 문제없다”…인제, 경로당 키오스크 교육 호평
강원도 인제군이 디지털 전환 가속화에 따른 어르신들의 생활 속 불편을 해소하기 위해 추진 중인 ‘2026년 찾아가는 경로당 키오스크 교육’이 지역 어르신들로부터 호응을 얻고 있다.
이번 교육은 무인 결제기(키오스크) 도입이 일반화된 버스터미널, 영화관, 식당 등 일상생활 영역에서 어르신들이 느끼는 위축감을 줄이고 디지털 사회에 더욱 자연스럽게 참여할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
군은 올해 관내 78개 경로당을 교육 대상으로 선정하고 경로당별 총 8회에 걸친 체계적인 맞춤형 교육 프로그램을 운영하고 있다.
현재까지 52개 경로당에서 700여 명의 어르신이 교육에 참여해 디지털 기기 활용에 대한 자신감을 높이고 있다.
교육 내용은 실질적인 생활 기술 습득에 초점을 맞췄다.
카페, 식당, 은행 등 업종별 키오스크 사용법 실습을 비롯해 스마트폰 기본 기능과 문자 활용 방법, 생활 편의 앱 설치 및 사용법 등 어르신들이 일상생활에서 바로 활용할 수 있는 내용으로 구성됐다.
교육에 참여한 한 어르신은 “그동안 식당에 가서 기계로 주문하는 것이 어려워 발길을 돌린 적이 많았는데, 경로당에서 직접 해보니 이제는 혼자서도 주문할 수 있을 것 같다”고 말했다.
군은 이번 키오스크 교육과 함께 성인 문해교육과 생활형 숫자 교육을 병행하며 어르신들의 기초 문해력 향상을 위한 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 추진하고 있다.
이호성 문화교육과장은 26일 “어르신들이 디지털 환경 속에서도 불편함 없이 생활할 수 있도록 생활형 디지털 교육을 지속해서 확대하고, 남은 26개 경로당 교육도 차질 없이 마무리해 지역사회 디지털 포용 기반을 더욱 탄탄히 다져 나가겠다”고 말했다.
인제=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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