천안시·충남치과의사회 “국립치의학연구원 천안 설립” 촉구
충남 천안시가 충남치과의사회와 함께 ‘국립치의학연구원 천안 설립’ 이행을 촉구했다.
충남치과의사회 회원과 유관 의약단체장 등 100여명은 지난 25일 천안 라마다호텔에서 국립치의학연구원 천안 설립을 촉구했다.
이들은 “최근 논의되는 공모 방식이 대통령 공약의 취지를 훼손하고 지자체 간 갈등을 초래할 수 있다”고 지적하며 국립치의학연구원 천안 설립을 공식화할 것을 촉구했다.
충남치과의사회 관계자는 “국립치의학연구원은 국가 치의학 산업의 미래를 좌우할 핵심 인프라”라며 “천안이야말로 산업 확산 거점으로서 최적지인 만큼, 대통령 공약이 반드시 이행돼야 한다”고 강조했다.
시 관계자는 “충남도와 함께 향후 정부를 상대로 당위성을 지속 건의하고 지역 역량을 결집해 조속한 설립을 이끌어내겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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