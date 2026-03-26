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2026 서울장애인차별철폐선거연대 출범식

입력:2026-03-26 13:23
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26일 서울 시청 인근에서 열린 420 공동투쟁단 발대식 장애인 대회에서 서울장애인차별철폐연대 회원들이 구호를 외치고 있다.




이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

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