고양시, 유튜브 전면 개편…‘소통 플랫폼’ 도약
시민 참여형 콘텐츠 중심
예능·일자리 콘텐츠 강화
경기 고양시가 2026년 유튜브 채널을 시민 참여 중심의 소통 플랫폼으로 전면 개편한다.
고양시는 기존의 일방적 정보 전달 방식을 벗어나 시민이 직접 출연하고 콘텐츠를 만들어가는 참여형 채널 운영에 나선다고 26일 밝혔다.
개편의 핵심은 예능형 콘텐츠 확대와 시민 삶의 현장을 담는 밀착형 정보 제공이다. 첫 콘텐츠로 동네 간 자부심 대결을 그린 ‘동대동(우리 동네 대결)’이 공개됐다.
일산3동과 효자동 편을 시작으로 다양한 재능을 가진 시민들의 출연 신청이 이어지며 흥행 조짐을 보이고 있다.
추억의 놀이를 활용한 ‘경도(경찰과 도둑)’ 역시 시민 참여가 활발하게 이뤄지며 높은 호응을 얻고 있다. 시는 앞으로 ‘감튀모임’ 등 청년 소통형 콘텐츠를 추가해 시민 참여의 폭을 넓힐 계획이다.
공무원 체험 콘텐츠인 ‘전보자’ 프로그램도 변화를 맞는다. 기존에는 시청 내부 부서를 중심으로 운영됐지만, 올해부터는 ‘타인의 잡(Job)’ 코너를 통해 지역 기업과 시민 일터로 범위를 확대한다.
출연자가 실제 업무를 체험하며 기업의 가치와 현장 분위기를 전달하고, 시민들에게 생생한 일자리 정보를 제공하는 것이 목표다. 시는 관내 기업과 소상공인의 참여도 적극 유도할 방침이다.
이와 함께 정책 정보를 간결하게 전달하는 쇼츠 콘텐츠 ‘볍씨한톨’과 축제 현장 인터뷰 프로그램 ‘잡았다 고양!’도 운영된다.
‘잡았다 고양!’은 고양콘과 고양국제꽃박람회 등 주요 행사에서 시민들의 목소리를 담아내며 축제 경험을 공유하는 커뮤니티 기능을 강화할 예정이다.
시는 이번 개편을 통해 유튜브 채널을 단순 홍보 수단이 아닌 시민 중심의 참여형 플랫폼으로 발전시키겠다는 계획이다.
시 관계자는 “올해 고양시 유튜브는 지자체 홍보 채널을 넘어 고양시민이 주인공이 되는 거대한 플랫폼이 될 것”이라며 “3대 전보자가 그려낼 현장의 이야기와 시민들이 직접 만드는 유쾌한 소통 콘텐츠에 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.
한편, 새롭게 구성된 콘텐츠는 매주 수요일 정기적으로 공개되며, 출연 신청과 기업 홍보 관련 문의는 시 영상홍보팀을 통해 가능하다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사