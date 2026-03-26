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충남 보령신항 준설토 투기장·관리부두 완공

입력:2026-03-26 13:16
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충남 보령신항. 충남도 제공

충남도는 최근 보령신항에 조성한 ‘준설토 투기장’과 ‘관리부두’ 축조공사에 대한 준공검사를 마쳤다고 26일 밝혔다.

2021년 첫 삽을 뜬 후 준설토 투기장에 710억원, 관리부두에 508억원 등 총 1218억원을 투입했다.

축구장 59개 면적에 달하는 ​준설토 투기장은 보령화력발전소를 오가는 대형 선박의 안전 운항을 위해 항로 준설 과정에서 발생하는 토사를 매립하는 용도로 활용된다.

​ 도는 2030년까지 항로 준설토 매립을 추진할 예정이다.

관리부두는 보령항을 이용하는 무역선의 안전을 책임지는 예선, 도선선, 항만순찰선 등이 정박하는 전용 부두로 사용될 예정이다.

도 관계자는 “이번 준공은 보령신항의 미래 발전을 견인할 중요한 발판을 마련한 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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