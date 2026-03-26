충남 보령신항 준설토 투기장·관리부두 완공
충남도는 최근 보령신항에 조성한 ‘준설토 투기장’과 ‘관리부두’ 축조공사에 대한 준공검사를 마쳤다고 26일 밝혔다.
2021년 첫 삽을 뜬 후 준설토 투기장에 710억원, 관리부두에 508억원 등 총 1218억원을 투입했다.
축구장 59개 면적에 달하는 준설토 투기장은 보령화력발전소를 오가는 대형 선박의 안전 운항을 위해 항로 준설 과정에서 발생하는 토사를 매립하는 용도로 활용된다.
도는 2030년까지 항로 준설토 매립을 추진할 예정이다.
관리부두는 보령항을 이용하는 무역선의 안전을 책임지는 예선, 도선선, 항만순찰선 등이 정박하는 전용 부두로 사용될 예정이다.
도 관계자는 “이번 준공은 보령신항의 미래 발전을 견인할 중요한 발판을 마련한 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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