부산도시공사, 순이익 반토막에도 127억원 배당
공사비 분담 406억원 반영… 순이익 감소
임대주택 운영 적자 240억원 발생
순이익 30% 배당… 127억원 지급 결정
부산도시공사가 지난해 실적 감소 속에서도 127억원의 배당금을 부산시에 지급하기로 했다.
부산도시공사는 최근 이사회를 열고 지난해 당기순이익 424억원의 30%에 해당하는 127억원을 배당하기로 했다고 26일 밝혔다.
공사에 따르면 지난해 매출은 6056억원으로 전년 대비 229억원(3.6%) 감소했고, 당기순이익은 836억원에서 424억원으로 412억원(49.3%) 감소했다.
순이익 감소는 공공주택 사업 과정에서 발생한 공사비 분담 영향이 컸다. 공사는 물가 상승에 따른 공사비 증액분 가운데 약 480억원을 부담하기로 했으며, 이 중 406억원이 지난해 비용으로 반영됐다.
임대주택 사업에서도 적자가 발생했다. 공사는 약 2만 가구의 임대주택을 운영하는 가운데 시설 개선과 취약계층 지원 확대, 신규 행복주택 공급 증가 등의 영향으로 약 240억원의 적자를 기록했다.
이 같은 상황에도 공사는 순이익의 30%를 배당하기로 했다. 공사는 2016년 이후 누적 2029억원의 배당금을 부산시에 지급해 왔으며, 이 가운데 일부는 국민주택사업 특별회계로 편성돼 주거복지 재원으로 활용되고 있다.
부산도시공사의 이번 배당 결정은 공공주택 공급 확대와 건설비 부담 증가로 수익성이 악화한 상황에서도 재정 기여를 이어간다는 의미로 해석된다.
신창호 부산도시공사 사장은 “공사비 분담과 배당을 통해 지역경제와 주거안정에 기여하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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