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우리 아이 가방에 ‘독성’ 달아줬나... 어린이 키링서 기준치 549배 납 검출

입력:2026-03-26 11:58
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26일 서울 중구 서울시청에서 관계자가 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 부적합 제품을 살펴보고 있다.


서울시가 알리 익스프레스, 테무 등 해외 직구 플랫폼에서 판매하는 어린이용품 29개 제품에 대해 안전성 검사를 실시한 결과 어린이 키링에 달린 종 모형에서 국내 기준치를 549배 초과하는 납이 나왔다.


리코더 케이스에서는 기준치의 309배에 달하는 프탈레이트계 가소제가 검출, 어린이 책가방 2개 제품에서도 프탈레이트계 가소제와 납, 카드뮴 등 유해 물질이 검출됐다.


서울시는 검사 결과 조사 대상 29개 중 10개 제품이 국내 안전기준에 부적합했다면서, 이들 제품을 홈페이지에 공개하고 해당 플랫폼에 판매 중단을 요청했다.

이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

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