우리 아이 가방에 ‘독성’ 달아줬나... 어린이 키링서 기준치 549배 납 검출
26일 서울 중구 서울시청에서 관계자가 해외 온라인 플랫폼 안전성 조사 부적합 제품을 살펴보고 있다.
서울시가 알리 익스프레스, 테무 등 해외 직구 플랫폼에서 판매하는 어린이용품 29개 제품에 대해 안전성 검사를 실시한 결과 어린이 키링에 달린 종 모형에서 국내 기준치를 549배 초과하는 납이 나왔다.
리코더 케이스에서는 기준치의 309배에 달하는 프탈레이트계 가소제가 검출, 어린이 책가방 2개 제품에서도 프탈레이트계 가소제와 납, 카드뮴 등 유해 물질이 검출됐다.
서울시는 검사 결과 조사 대상 29개 중 10개 제품이 국내 안전기준에 부적합했다면서, 이들 제품을 홈페이지에 공개하고 해당 플랫폼에 판매 중단을 요청했다.
이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사