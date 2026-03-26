美 “지옥 열릴 것” 협상 압박에도…이란, 하르그섬에 지뢰 설치하며 공격 대비

트럼프 “이란, 합의 원하지만 우리에게 죽을까봐 두려워 해”

백악관 “트럼프 허풍 아냐, 지옥 불러올 준비돼 있어”

이란, 하르그섬에 대인 지뢰 등 설치

갈리바프 의장 “모든 적의 움직임 철저히 감시 중” 경



도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 공화당 의회위원회 만찬에서 연설하고 있다. 뉴시스

CNN은 이란이 미국 지상군의 공격에 대비해 원유 수출 요충지인 하르그섬의 방어를 대폭 강화했다고 이날 보도했다. 이란은 대인 지뢰와 대전차 지뢰 등을 하르그섬 주변에 설치하고 미국이 지상 작전을 감행할 경우 미군 상륙 가능성이 있는 해안선에도 지뢰를 설치했다.