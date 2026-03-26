충북도청 90년 만에 새 단장…그림책정원1937로 탈바꿈
전시·체험 복합문화공간 변신
‘강아지 똥’ 정승각 개인전 등
충북도는 국가등록 문화유산인 충북도청 본관을 복합문화공간 ‘그림책정원 1937’으로 새단장해 오는 31일 개관한다고 26일 밝혔다. 1937년 건립된 충북도청 본관이 90년의 시간을 지나 새롭게 문을 여는 것이다.
그림책정원 1937은 그림책을 매개로 전시와 체험, 교육이 연결되는 복합문화공간이다. 1층은 어린이와 영유아를 위한 열람 공간과 국내외 그림책 서가로 조성됐다. 2층은 그림책 ‘강아지 똥’의 작가 정승각과 세계적으로 주목받는 팝업 북 작가 엘레나 셀레나의 개인전이 마련됐다. 정승각 원화 104점이 전시된다. 3층에는 팝업북 전시, 메이커스페이스, AI 스페이스, 역사 아카이브, 교육실 등이 마련돼 참여형 프로그램이 운영될 예정이다.
그림책정원1937은 1937년 도민의 자발적 성금으로 건립한 도청 본관의 역사성을 부각하면서 그림책을 매개로 한 복합문화공간의 기능을 상징적으로 표현했다.
붉은 벽돌 외관과 좌우 대칭 구조를 갖춘 이 건물은 지난 2003년 국가등록문화재 제55호로 지정됐다. 도는 건물을 철거하거나 외형을 크게 바꾸는 대신 원형을 최대한 보존하고 그 가치를 드러내는 방향으로 추진됐다. 붉은 벽돌의 질감과 공간 구조를 되살리고 기존 건축의 틀을 존중한 채 내부를 문화·체험 중심 공간으로 재구성했다.
도는 앞으로 정기 전시와 교육 프로그램을 확대하고 도청 일대 문화시설과의 연계를 강화해 그림책정원 1937을 충북을 대표하는 문화거점으로 발전시켜 나갈 계획이다.
도는 민선 8기 들어 도청 담장 철거를 시작으로 주차장을 없애고 옥상정원, 문화광장과 그림책정원1937 등을 조성했다. 450대의 차량을 수용할 수 있는 도청 후생복지관 주차장이 6월 준공되면 고질적인 주차난도 해소될 전망이다.
김영환 지사는 “2년 전 도청 본관을 다시 도민의 공간으로 돌려드리겠다는 약속을 실현하게 됐다”며 “충북 문화정책의 새로운 출발점으로 세대가 함께 머무는 문화의 중심으로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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