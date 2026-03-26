[단독] ‘독립몰수제’ 팔 걷어붙인 법무부… ‘범죄수익환수과’ 신설 추진
법무부가 조직 내 범죄수익환수과를 신설하는 안을 추진한다. 현행법상 확정판결이 있어야만 가능한 범죄수익 몰수·추징의 한계를 극복하고, 주가조작 사범 등 범죄수익을 보다 적극적으로 몰수·추징하기 위한 취지다. 아울러 전국 검찰청에 범죄수익환수부를 확대하는 방안도 추진 중이다.
25일 국민일보 취재를 종합하면 법무부는 범죄수익환수과를 설치하는 직제 개편 작업에 착수했다. 현재는 법무부 국제형사과가 범죄수익환수 관련 업무를 담당해 왔는데, 환수 업무의 중요성이 증가함에 따라 새롭게 조직을 정비해야 한다는 목소리가 컸다. 신설되는 범죄수익환수과는 범죄수익환수와 관련된 제도를 개선하는 업무를 담당한다.
형법과 범죄수익은닉규제법에 따르면 몰수·추징은 유죄 확정판결이 있어야만 가능하고, 공소가 제기된 범위 내에서만 가능하다. 피고인이 사망·도피해 형사재판이 불가능한 경우나 피의자가 은닉해 둔 재산이 사후에 발견되는 등 공소제기 범위 밖에 있는 범죄수익이 뒤늦게 드러나면 이를 환수할 수 있는 마땅한 방법이 없다. 실제로 매년 확정되는 범죄수익 추징금이 30조원을 넘지만 환수 금액은 1%에도 못 미치는 상황이다. 앞서 전두환 전 대통령이 사망하면서 미납 추징금 956억원을 환수하지 못한 것이 대표적인 사례다.
법무부는 제도적으로 독립몰수제를 도입하는 안을 추진 중이다. 독립몰수제를 도입하면 범인의 사망, 불특정, 소재불명 등으로 공소제기가 불가능하거나 확정판결 전이라도 범죄수익을 몰수·추징할 수 있게 된다. 관련 법안도 이미 국회에 상당수 발의된 상태다. 정성호 법무부 장관은 지난해 10월 “제2, 제3의 캄보디아 사태를 막고, 국경을 초월해 벌어지는 초국가적 범죄에 대응하기 위해서라도 독립몰수제는 도입될 필요가 있다”고 주장했다.
법무부 범죄수익환수과가 신설·가동되면 범죄수익은닉 규제법과 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법(부패재산몰수법) 등의 개정도 추진될 전망이다. 현행법상 주가조작 사건에서 시세조종으로 얻은 이익(차익)을 범죄수익으로 보는 반면, 시세조종에 투입된 ‘원금’은 범죄수익은닉규제법상 범죄수익에 해당하지 않아 몰수·추징을 위한 보전조치가 불가능한데, 이를 개선하겠다는 것이다. 또한 불법 사금융으로 인한 국민 피해를 막기 위해 정부가 범죄수익을 적극 환수해 피해자들에게 돌려주는 방안도 마련할 계획이다.
이에 발맞춰 대검찰청은 전국 검찰청에 범죄수익환수부를 확대하는 안을 추진 중이다. 보이스피싱합수단이 있는 서울동부지검, 첨단산업보호 중점 검찰청인 수원지검, 국제공항이 관할인 인천지검이 대상이다. 고등검찰청이 있는 대전지검, 광주지검, 대구지검도 지역의 거점청으로서 범죄수익환수부가 신설될 예정이다. 현재는 서울중앙지검, 서울남부지검, 부산지검에만 범죄수익환수부가 존재한다.
앞서 이재명 대통령도 지난해 12월 정 장관이 범죄수익 환수 전담 부서 인원 확충 필요성을 제기하자 “(국세청과 검찰의) 성격이 많이 다르다면 부서 인원을 늘리는 문제는 (해결을) 해야 할 것 같다”고 말했다.
검찰의 범죄수익환수 업무 확대는 공소청 전환 이후에도 집중될 것으로 보인다. 공소청 전환시 검찰은 수사보다는 기소·공소유지·집행 업무를 주로 하게 될 것으로 예상되는데, 범죄수익환수는 집행 업무에 해당한다. 지난 20일 국회를 통과한 공소청법에는 검사의 직무에 ‘범죄수익환수’를 규정하고 있다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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