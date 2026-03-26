쇼팽·드보르작·라흐마니노프…낭만주의 걸작 한 무대

6월 3일 예술의전당 콘서트홀

문태국·라쉬코프스키 협연 ‘로맨틱 나이트’

“낭만 음악의 본질 온전히 경험할 수 있는 무대”



낭만주의 음악의 깊은 감성과 장대한 서사를 한 자리에서 만날 수 있는 오케스트라 공연 ‘로맨틱 나이트’가 오는 6월 3일 오후 5시 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린다.



쇼팽, 드보르작, 라흐마니노프의 대표작을 통해 섬세한 서정부터 웅장한 교향적 울림에 이르기까지 낭만주의 음악의 다채로운 결을 조망하는 무대다.



지휘자 최영선이 이끄는 밀레니엄심포니오케스트라와 함께 피아니스트 일리야 라쉬코프스키, 첼리스트 문태국이 협연자로 나선다. 이들은 각 작품의 정서적 깊이와 극적인 흐름을 밀도 있게 풀어낼 예정이다.



공연은 쇼팽 피아노 협주곡 1번으로 문을 연다. 이어 드보르작 첼로 협주곡이 인간적인 서정과 드라마를 더하고, 마지막은 라흐마니노프 교향곡 2번이 장식한다. 어둠에서 환희로 이어지는 감정의 흐름이 장대한 오케스트라 사운드로 구현될 전망이다.



밀레니엄심포니오케스트라 관계자는 “이번 공연은 서로 다른 색채의 세 작품을 하나의 서사로 엮어내는 무대가 될 것”이라며 “클래식 음악이 지닌 낭만의 본질을 온전히 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.



공연 티켓은 예술의전당, NOL 티켓 예매 페이지에서 구입할 수 있으며, 전석 1+1(50% 할인) 이벤트도 진행 중이다.



GoodNews paper ⓒ 낭만주의 음악의 깊은 감성과 장대한 서사를 한 자리에서 만날 수 있는 오케스트라 공연 ‘로맨틱 나이트’가 오는 6월 3일 오후 5시 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린다.쇼팽, 드보르작, 라흐마니노프의 대표작을 통해 섬세한 서정부터 웅장한 교향적 울림에 이르기까지 낭만주의 음악의 다채로운 결을 조망하는 무대다.지휘자 최영선이 이끄는 밀레니엄심포니오케스트라와 함께 피아니스트 일리야 라쉬코프스키, 첼리스트 문태국이 협연자로 나선다. 이들은 각 작품의 정서적 깊이와 극적인 흐름을 밀도 있게 풀어낼 예정이다.공연은 쇼팽 피아노 협주곡 1번으로 문을 연다. 이어 드보르작 첼로 협주곡이 인간적인 서정과 드라마를 더하고, 마지막은 라흐마니노프 교향곡 2번이 장식한다. 어둠에서 환희로 이어지는 감정의 흐름이 장대한 오케스트라 사운드로 구현될 전망이다.밀레니엄심포니오케스트라 관계자는 “이번 공연은 서로 다른 색채의 세 작품을 하나의 서사로 엮어내는 무대가 될 것”이라며 “클래식 음악이 지닌 낭만의 본질을 온전히 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.공연 티켓은 예술의전당, NOL 티켓 예매 페이지에서 구입할 수 있으며, 전석 1+1(50% 할인) 이벤트도 진행 중이다.GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지