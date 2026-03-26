전북 전세사기 336억원…피해자 83% 청년·서민층

피해 990건 중 570건 인정…전주 69% 집중

85억원 조직 사기까지 적발…제도 취약성 드러나

전북도, 긴급생계비 100만원 등 전면 대응

국민일보DB

전북지역 전세사기 피해 규모가 300억원대를 넘어선 가운데 피해자의 80% 이상이 청년·서민층으로 나타나 주거 불안이 구조적 문제로 확산되고 있다.

전북도 관계자는 “피해 도민의 주거 안정을 신속히 회복할 수 있도록 지원을 강화하겠다”며 “전세계약 시 보증보험 가입 등 안전장치를 적극 활용해 달라”고 말했다.