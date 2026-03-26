전북 전세사기 336억원…피해자 83% 청년·서민층
피해 990건 중 570건 인정…전주 69% 집중
85억원 조직 사기까지 적발…제도 취약성 드러나
전북도, 긴급생계비 100만원 등 전면 대응
전북지역 전세사기 피해 규모가 300억원대를 넘어선 가운데 피해자의 80% 이상이 청년·서민층으로 나타나 주거 불안이 구조적 문제로 확산되고 있다.
26일 전북특별자치도에 따르면 전세사기피해자법이 시행 이후인 2023년 6월부터 2026년 2월 말까지 도내 전세사기 피해 접수는 990건이며, 이 중 570건이 최종 피해자로 인정됐다. 피해 금액은 약 336억원 규모다.
지역별로는 전주시에 전체 피해의 69%가 집중됐고, 군산과 완주에서도 피해가 이어졌다. 특히 피해자의 83%가 임차보증금 1억원 이하 소액 전세 계약자로, 청년과 서민층의 주거 기반이 크게 흔들린 것으로 나타났다.
조직형 전세사기까지 잇따르며 제도 취약성이 드러났다는 지적이 나온다.
전세대출 제도를 악용한 조직형 범죄도 확인됐다. 지난 16일 전북경찰청 형사기동대는 허위 임대차 계약을 통해 전세대출금 약 85억원을 가로챈 일당을 검거해 5명을 구속 송치하고, 83명을 불구속 송치했다.
이들은 비대면 전세계약 구조를 악용해 사회초년생 등을 허위 임차인으로 모집하고 대출금을 나눠 가진 것으로 조사됐다. 일부 공인중개사가 가담하면서 ‘깡통전세’ 거래와 2차 피해로 이어진 사례도 확인됐다.
전북도는 이 같은 피해 확산에 대응해 사후 대응 중심에서 벗어나 예방과 회복을 병행하는 종합 대응체계를 가동한다.
핵심은 ‘3대 지원 패키지’다. 주거비 지원을 400가구로 확대하고 월 최대 25만원 범위 내에서 대출이자 또는 월세를 지원한다.
또 대출이자나 월세 지원을 받지 못하는 피해자를 위해 가구당 100만원의 긴급생계비 지원을 신설했다. 이사비는 최대 160만원까지 지원하고, 주택 보수 비용도 최대 600만원까지 지원한다.
사전 예방도 강화한다. 도는 대학가를 중심으로 전세사기 예방 캠페인을 확대하고, 전세보증금 반환보증 보증료를 최대 40만원까지 지원해 임차인 보호 장치를 강화하고 있다.
전북도 관계자는 “피해 도민의 주거 안정을 신속히 회복할 수 있도록 지원을 강화하겠다”며 “전세계약 시 보증보험 가입 등 안전장치를 적극 활용해 달라”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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