‘중동발 공포 확산 막아라’ 대구시 전방위 진화 나서
대구시가 중동발 경제위기 공포 확산에 따른 시민 불안을 해소하기 위해 전방위 대응에 나서기로 했다. 확인되지 않은 정보에 불안감이 커지지 않도록 정확한 사실 관계를 확인해 알리고 대응할 방침이다.
대구시는 최근 일부에서 제기되고 있는 종량제봉투 수급 불안 우려와 관련해 현재 종량제봉투 공급에 차질 없다고 26일 밝혔다.
중동발 위기로 인한 원유 가격 상승과 함께 나프타 공급에 비상이 걸려 종량제봉투 원재료 수급 차질 가능성이 제기됐다. 이에 종량제봉투 수급에 대한 불안감이 높아졌고 일부 시민들 사이에서 사전 구매 움직임도 나타났다.
대구시가 구·군, 관내 종량제봉투 제작업체 등의 재고 물량과 이미 확보된 원료 등을 점검한 결과 약 3개월분 이상의 물량을 보유하고 있는 것으로 조사돼 생산과 공급에는 차질이 없는 것으로 파악됐다.
대구시 관계자는 “가격 인상은 검토한 적 없으니 걱정하지 않아도 된다”며 “오히려 과도한 사재기가 불안을 가중시킬 수 있으니 자제해야 한다”고 말했다.
대구시는 최근 열린 확대간부회의에서 중동발 위기 대응력 강화 방침을 정했다. 정부 정책에 발맞춰 수출기업 지원, 민생 경제와 에너지 안정화 등 분야별 추경을 검토하기로 했으며 필요시 원포인트 추경도 추진할 계획이다.
공공부문 에너지 절감을 위한 청사 에너지 효율대책을 별도로 수립하고 민간단체들과 함께 승용차 5부제 준수 시민 자율참여 분위기 확산에 나서기로 했다. 에너지절약과 대중교통 이용 활성화를 위한 교통부문 비상대응 대책도 추진한다.
4월 1일부터 대중교통 접근성이 좋은 도심 내 공영주차장 2곳에서 일반 시민을 대상으로 승용차 5부제를 시범 시행한다. 자가용 도심 진입을 억제해 대중교통 이용을 유도하기 위한 것이다. 향후 주차장 위치와 이용 목적, 서민 생계 등을 고려해 공영주차장 주차 요금 조정도 검토할 계획이다.
또 대중교통 이용 편의를 높이기 위해 출근 시간대 시내버스·도시철도 집중 배차, 대중교통 취약지역에서 운행 중인 수요응답형버스(DRT) 단계적 확대 등도 추진한다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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