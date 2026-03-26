‘중동발 공포 확산 막아라’ 대구시 전방위 진화 나서

국민DB

전방위 대응에 나서기로 했다. 확인되지 않은 정보에 불안감이 커지지 않도록 정확한 사실 관계를 확인해 알리고 대응할 방침이다.

“오히려 과도한 사재기가 불안을

가중시킬 수 있으니

자제해야 한다”고 말했다.